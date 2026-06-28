Дастан Сатпаев отправился в Англию

Казахстанский футболист Дастан Сатпаев попрощался с родными и близкими перед отъездом в Англию, где он продолжит карьеру в системе лондонского «Челси».

Грустное видео с его прощанием быстро разлетелось в социальных сетях и вызвало большой отклик у болельщиков.

Напомним, ранее Сатпаев провел последний матч за алматинский «Кайрат» (против петропавловского «Кызылжар»), после чего его переход стал одной из главных тем обсуждения среди фанатов клуба.