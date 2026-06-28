Дастан Сатпаев отправился в Англию
Сегодня 2026, 07:41
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Сегодня 2026, 07:41Сегодня 2026, 07:41
139Фото: Instagram.com
Казахстанский футболист Дастан Сатпаев попрощался с родными и близкими перед отъездом в Англию, где он продолжит карьеру в системе лондонского «Челси».
Грустное видео с его прощанием быстро разлетелось в социальных сетях и вызвало большой отклик у болельщиков.
Напомним, ранее Сатпаев провел последний матч за алматинский «Кайрат» (против петропавловского «Кызылжар»), после чего его переход стал одной из главных тем обсуждения среди фанатов клуба.
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