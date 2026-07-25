Дастан Сатпаев отправится с «Челси» в предсезонный тур по Австралии и Азии

17-летний форвард, которому 12 августа исполнится 18 лет, присоединился к «Челси» в июне и начал подготовку к сезону-2026/27 с первой командой под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо. Ранее Сатпаев уже принял участие в двух контрольных матчах — против «Кроули» (3:1) и «Бромли» (3:0). Теперь он отправится вместе с основной командой в Австралию и Азию.

Всего в заявку на тур вошли 28 футболистов. С 28 июля по 9 августа «Челси» проведет пять товарищеских встреч. Соперниками лондонцев станут австралийский «Вестерн Сидней», итальянские «Ювентус» и «Милан», английский «Тоттенхэм» и малайзийский «Джохор Дарул Такзим». Заключительный матч предсезонной подготовки «Челси» сыграет 15 августа на своем поле против испанского «Реал Сосьедада».