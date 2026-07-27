Дастан Сатпаев появился на тренировке «Челси» вместе с основной командой
Казахстанский футболист готовится к новому сезону в составе лондонского клуба.
27 Июля 2026, 08:54
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27 Июля 2026, 08:5427 Июля 2026, 08:54
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В социальных сетях появились кадры с участием казахстанского футболиста Дастана Сатпаева на тренировке лондонского «Челси». Судя по опубликованному видео, молодой игрок занимается вместе с основной командой клуба.
Предположительно, съемка была сделана во время предсезонного турне «Челси» по Австралии и Азии. Казахстанский футболист продолжает подготовку к новому сезону и работает вместе с игроками лондонской команды.
Напомним, официально контракт Дастана Сатпаева с «Челси» вступит в силу 12 августа — в день, когда футболисту исполнится 18 лет.
Казахстанец перешел в английский клуб из «Кайрата». Этот трансфер стал одним из самых громких переходов в истории казахстанского футбола.
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