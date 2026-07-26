Миллиардеры в США начали скупать целые кварталы ради полной приватности

Американские миллиардеры все чаще выкупают не просто элитные особняки, а целые кварталы вокруг своих домов. Новый тренд уже получил название Landmaxxing («максимизация земли») и, как отмечают эксперты, позволяет владельцам обеспечить себе максимальную приватность и одновременно повысить стоимость принадлежащей им недвижимости.

Одним из самых ярких примеров стал глава Meta Марк Цукерберг. По данным The New York Times, с 2011 года он потратил более 110 млн долларов на покупку как минимум 11 соседних участков вокруг своего дома в Пало-Альто. Под своим поместьем Цукерберг вместе с супругой Присциллой Чан построил бункер площадью 650 квадратных метров. Его строительство заняло восемь лет и сопровождалось постоянным шумом и пробками, а местные жители прозвали сооружение «Логовом Бэтмена».

По информации издания, один из принадлежащих Цукербергу домов использовался как частная школа для его детей, хотя это, как утверждается, формально противоречило местному законодательству. Кроме того, жители района регулярно сталкиваются с охраной миллиардера, патрулирующей улицы.

Они оккупировали этот район, — пожаловался The New York Times один из соседей Цукерберга.

По аналогичной стратегии действуют и другие представители американской бизнес-элиты. Основатель Amazon Джефф Безос приобрел несколько роскошных вилл на острове Индиан-Крик во Флориде, где, как сообщается, планирует построить большое поместье. Глава SpaceX Илон Маск, в свою очередь, активно скупает недвижимость в Техасе для создания закрытого жилого комплекса для своих детей и их матерей.

По оценкам экспертов, подобная практика позволяет состоятельным владельцам не только оградить себя от посторонних, но и увеличить стоимость принадлежащих им земельных участков.