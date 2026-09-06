Дастан Сатпаев пропустит матч «Бернли» из-за травмы
Казахстанский форвард не попал в заявку на игру пятого тура чемпионшипа против «Бристоль Сити».
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Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев не сможет принять участие в домашнем матче «Бернли» против «Бристоль Сити». Футболист не попал в заявку команды из-за повреждения.
Как пишет Sports.kz со ссылкой на британского спортивного аналитика и трейдера Джеймса Денсона, Сатпаев получил травму. Другой британский футбольный инсайдер Иэн Монтгомери уточнил, что повреждение связано с подколенным сухожилием.
Травма была получена в предыдущем матче чемпионшипа против «Мидлсбро». Встреча завершилась со счетом 1:1, а Сатпаев вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Казахстанец нанес два опасных удара, продемонстрировал 94% точности передач и был признан лучшим игроком матча.
После этого футболист почувствовал дискомфорт в мышце бедра и был заменен. Главный тренер «Бернли» Ники Хайен сообщил, что Сатпаев должен пройти медицинское обследование.
Это не первое мышечное повреждение казахстанского нападающего. В феврале он восстанавливался после микротравмы бедра и перегрузки паховой области. Тогда специалисты «Челси» помогали контролировать процесс реабилитации игрока на тренировочной базе «Кайрата».
Ранее болельщики «Бернли» высоко оценили выступление Сатпаева в матче с «Мидлсбро».
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