Токаев поздравил Мелони с рекордным сроком работы правительства Италии
Президент Казахстана отметил вклад итальянского премьера в развитие страны и укрепление двусторонних отношений.
4 Сентября 2026, 23:01
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4 Сентября 2026, 23:014 Сентября 2026, 23:01
110Фото: Akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Италии Джорджу Мелони с тем, что возглавляемое ею правительство стало самым долгосрочным в истории страны.
В поздравлении в соцсети Х Токаев отметил лидерские качества Мелони и её вклад в развитие Италии. По словам президента, её руководство способствовало росту экономики и укреплению позиций страны на мировой арене.
Глава Казахстана также подчеркнул личную роль Мелони в укреплении дружбы и стратегического партнёрства между Казахстаном и Италией.
Токаев пожелал итальянскому премьеру дальнейших успехов, а Италии — процветания.
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