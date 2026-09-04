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Токаев поздравил Мелони с рекордным сроком работы правительства Италии

Президент Казахстана отметил вклад итальянского премьера в развитие страны и укрепление двусторонних отношений.

4 Сентября 2026, 23:01
АВТОР
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Akorda.kz 4 Сентября 2026, 23:01
4 Сентября 2026, 23:01
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Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Италии Джорджу Мелони с тем, что возглавляемое ею правительство стало самым долгосрочным в истории страны.

В поздравлении в соцсети Х Токаев отметил лидерские качества Мелони и её вклад в развитие Италии. По словам президента, её руководство способствовало росту экономики и укреплению позиций страны на мировой арене.

Глава Казахстана также подчеркнул личную роль Мелони в укреплении дружбы и стратегического партнёрства между Казахстаном и Италией.

Токаев пожелал итальянскому премьеру дальнейших успехов, а Италии — процветания.

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