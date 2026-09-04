Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Италии Джорджу Мелони с тем, что возглавляемое ею правительство стало самым долгосрочным в истории страны.

В поздравлении в соцсети Х Токаев отметил лидерские качества Мелони и её вклад в развитие Италии. По словам президента, её руководство способствовало росту экономики и укреплению позиций страны на мировой арене.

Глава Казахстана также подчеркнул личную роль Мелони в укреплении дружбы и стратегического партнёрства между Казахстаном и Италией.

Токаев пожелал итальянскому премьеру дальнейших успехов, а Италии — процветания.