Дастан Сатпаев провел первый матч в составе "Челси"

Сатпаев стал одним из молодых игроков, получивших игровое время.

19 Июля 2026, 19:43
АВТОР
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19 Июля 2026, 19:43
19 Июля 2026, 19:43
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Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев дебютировал в составе лондонского «Челси». 17-летний форвард вышел на замену во втором тайме закрытого товарищеского матча против «Кроули Таун».

Встреча завершилась победой «синих» со счетом 3:1. Сатпаев стал одним из молодых игроков, получивших игровое время в первом неофициальном матче за английский клуб.

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