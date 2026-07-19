Дастан Сатпаев провел первый матч в составе "Челси"

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев дебютировал в составе лондонского «Челси». 17-летний форвард вышел на замену во втором тайме закрытого товарищеского матча против «Кроули Таун».

Встреча завершилась победой «синих» со счетом 3:1. Сатпаев стал одним из молодых игроков, получивших игровое время в первом неофициальном матче за английский клуб.