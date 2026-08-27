Дастан Сатпаев рассказал, как его приняли в «Бёрнли»

Нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев рассказал, как проходит его адаптация в английском «Бёрнли», и оценил атмосферу внутри команды, передает BAQ.KZ.

По словам казахстанского футболиста, партнеры хорошо его приняли и помогают освоиться в новом коллективе.

«В целом в команде приняли хорошо, все дружелюбные. Спрашивают, что надо, что нет, всегда поддерживают. Даже тот же Кайл, которого все знают, тоже поддерживает, подходит», – рассказал Сатпаев.

Футболист отметил, что уже общается практически со всеми партнерами и пока не может выделить кого-то одного, с кем сложились наиболее близкие отношения.

Сатпаев также прокомментировал недавний матч «Бёрнли». По его мнению, команда могла решить исход встречи еще в основное время, однако не реализовала свои моменты.

«Я думаю, мы должны были решать все в основное время. Было очень много моментов, просто сами не реализовали. А пенальти – это уже лотерея. Поэтому готовимся дальше. Думаю, надо просто первую игру выиграть, а дальше уже пойдет», – сказал он.

Казахстанец рассказал и о реакции главного тренера после матча. По его словам, наставник отметил, что «Бёрнли» должен был побеждать соперника, выступающего лигой ниже.

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Отдельно Сатпаев высказался о насыщенном календаре английского футбола. Несмотря на высокую интенсивность, такой график ему нравится.

«График очень хороший, прям наиграешься очень хорошо. Но сейчас, в связи с тем, что мы вылетели, мне кажется, уже меньше игр будет, поэтому в целом нормально. Темп очень высокий, хороший», – отметил Сатпаев.

Дастан Сатпаев выступает за «Бёрнли» на правах аренды из «Челси» до конца сезона.