Дастан Сатпаев вошел в состав «Челси» на товарищеский матч с «Вестерн Сидней Уондерерс»

Лондонский «Челси» объявил состав на товарищеский матч против «Вестерн Сидней Уондерерс», который пройдет в рамках турнира Sydney Super Cup. В заявку английского клуба вошел казахстанский футболист Дастан Сатпаев.

Вместе с казахстанцем в состав команды вошли Коул Палмер, Жоао Педро, Роберт Санчес, Леви Колуилл, Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Лиам Делап, Джейми Гиттенс и другие игроки.

Также в заявке оказались Филип Йоргенсен, Джош Ачимпонг, Тосин Адарабиойо, Аарон Ансельмино, Йоррел Хато, Марко Палестра, Мамаду Сарр, Омари Келлимэн, Эстевао и Мадхи Николл-Джазули.

При этом пока неизвестно, выйдет ли Сатпаев на поле с первых минут или появится на поле по ходу встречи после замены.

Напомним, контракт Дастана Сатпаева с «Челси» официально вступит в силу 12 августа, когда футболисту исполнится 18 лет. Казахстанец перешел в лондонский клуб из «Кайрата».