Дастан Сатпаев вошел в состав «Челси» на товарищеский матч с «Вестерн Сидней Уондерерс»
Казахстанский футболист может выйти на поле в рамках турнира Sydney Super Cup.
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Лондонский «Челси» объявил состав на товарищеский матч против «Вестерн Сидней Уондерерс», который пройдет в рамках турнира Sydney Super Cup. В заявку английского клуба вошел казахстанский футболист Дастан Сатпаев.
Вместе с казахстанцем в состав команды вошли Коул Палмер, Жоао Педро, Роберт Санчес, Леви Колуилл, Уэсли Фофана, Ромео Лавия, Лиам Делап, Джейми Гиттенс и другие игроки.
Также в заявке оказались Филип Йоргенсен, Джош Ачимпонг, Тосин Адарабиойо, Аарон Ансельмино, Йоррел Хато, Марко Палестра, Мамаду Сарр, Омари Келлимэн, Эстевао и Мадхи Николл-Джазули.
При этом пока неизвестно, выйдет ли Сатпаев на поле с первых минут или появится на поле по ходу встречи после замены.
Напомним, контракт Дастана Сатпаева с «Челси» официально вступит в силу 12 августа, когда футболисту исполнится 18 лет. Казахстанец перешел в лондонский клуб из «Кайрата».
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