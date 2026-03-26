Авторитетное издание Goal включило казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в список 50 самых перспективных молодых футболистов мира, передает BAQ.kz со ссылкой на Спорт Шредингера.

17-летний игрок Кайрат занял 43-е место в рейтинге NXGN 2026. Он стал одним из главных открытий сезона и уже привлёк внимание европейских клубов. По данным источника, Челси договорился о его переходе за 4 миллиона евро — летом футболист может продолжить карьеру в Англии.

Сатпаев уже вошёл в историю: он стал самым молодым дебютантом и автором гола в сборной Казахстана. Также он забил в еврокубках в очень раннем возрасте — быстрее него это делали только Ансу Фати и Ламин Ямаль.

Эксперты отмечают его отличное чувство гола и сравнивают с Серхио Агуэро. В чемпионате Казахстана 2025 года он забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.

Отметим, что в тройку лучших молодых игроков мира по версии Goal вошли Ламин Ямаль (Барселона), Эстеван (Челси) и Пау Кубарси (Барселона).