Дастан Сатпаев вошёл в топ-50 лучших молодых футболистов мира
Он уже вошёл в историю.
Авторитетное издание Goal включило казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в список 50 самых перспективных молодых футболистов мира, передает BAQ.kz со ссылкой на Спорт Шредингера.
17-летний игрок Кайрат занял 43-е место в рейтинге NXGN 2026. Он стал одним из главных открытий сезона и уже привлёк внимание европейских клубов. По данным источника, Челси договорился о его переходе за 4 миллиона евро — летом футболист может продолжить карьеру в Англии.
Сатпаев уже вошёл в историю: он стал самым молодым дебютантом и автором гола в сборной Казахстана. Также он забил в еврокубках в очень раннем возрасте — быстрее него это делали только Ансу Фати и Ламин Ямаль.
Эксперты отмечают его отличное чувство гола и сравнивают с Серхио Агуэро. В чемпионате Казахстана 2025 года он забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач.
Отметим, что в тройку лучших молодых игроков мира по версии Goal вошли Ламин Ямаль (Барселона), Эстеван (Челси) и Пау Кубарси (Барселона).
