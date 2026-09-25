Дату президентских выборов утвердили в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов президента страны, которые запланированы на 27 января 2027 года.

Документ направлен на соблюдение законности и прозрачности избирательного процесса, избирательных прав граждан и обеспечение равных условий для всех участников выборов.

Что предусматривает указ

Отдельное внимание уделено недопущению вмешательства государственных и муниципальных органов в избирательный процесс, а также использованию административного ресурса в интересах отдельных кандидатов.

В частности, запрещается привлекать к предвыборной агитации в пользу каких-либо кандидатов учителей и учащихся школ, преподавателей и студентов вузов, работников органов социальной защиты, медицинских учреждений, а также сотрудников других государственных и муниципальных организаций.

Руководителям и должностным лицам органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, которые будут незаконно участвовать в агитации или использовать служебное положение в интересах кандидатов, грозит дисциплинарная ответственность. В необходимых случаях предусмотрено освобождение от занимаемой должности.

Кто будет следить за соблюдением правил

Кабинету Министров поручено обеспечить выполнение предусмотренных указом мер.

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов рекомендовано принять дополнительные меры для единообразного применения избирательного законодательства и информирования граждан.

Кроме того, документ предусматривает возможность участия международных наблюдателей в соответствии с законодательством Кыргызстана.

Президентские выборы в Кыргызстане должны состояться 27 января 2027 года.