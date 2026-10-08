Дата-центр «Яндекса» остановил работу после пожара

В городе Сасово Рязанской области после атаки беспилотника произошел пожар в дата-центре «Яндекса». Его работу полностью остановили, часть сервисов компании может быть временно недоступна, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что огонь затронул часть инфраструктуры. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы.

«В дата-центре „Яндекса“ в Сасово в результате атаки БПЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры. Пострадавших нет, профильные службы на месте устраняют последствия», – сообщили в компании.

Пока дата-центр не работает. В «Яндексе» предупредили, что из-за произошедшего у пользователей могут возникать проблемы с доступом к некоторым сервисам.

На фоне сообщений о пожаре акции компании утром 8 октября снижались более чем на 3%.

Дата-центр в Сасово работает с 2014 года. Ночью 8 октября в Рязанской области объявляли угрозу атаки беспилотников.

Минобороны России заявило, что за ночь над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 399 беспилотников.