Датчики угарного газа спасли 42 человека в ВКО: как регионы готовятся к зиме

В Восточно-Казахстанской области за пять лет датчики угарного газа вовремя сработали и спасли жизни 42 людям. На заседании Правительства акимы четырех областей рассказали, как готовят дома к зиме, и в некоторых регионах пожаров уже стало меньше.

В ВКО все 2 758 домов с печным отоплением, где живут социально уязвимые семьи, полностью оборудованы датчиками угарного газа. Всего за пять лет в области их установили больше 17 тыс.

«Профилактическими мероприятиями охвачено более 27 тыс. домов и дворов, разъяснительная работа проведена среди 70 тыс. жителей. Продолжается работа по укреплению материально-технической базы противопожарных служб. За последние 3 года приобретены 114 единиц специальной техники на сумму 9 млрд теңге», – доложил аким области Нурымбет Сактаганов.

Сильнее всего пожаров стало меньше в Северо-Казахстанской области. С начала отопительного сезона там зарегистрировали 23 пожара против 51 годом ранее, никто не погиб и не пострадал. В прошлом году на технику для спасателей из местного бюджета выделили 1,4 млрд теңге, в этом еще 1,5 млрд, на них купили пожарные машины, вездеходы, катера, аэролодки, беспилотники и тепловизоры.

«Учетом охвачено более 5 тыс. жилых домов социально уязвимых категорий населения. На сегодняшний день все дома полностью оснащены автономными пожарными датчиками», – доложил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

До конца года в области откроют еще 17 пунктов пожаротушения, и вместе с уже действующими они защитят 135 сел, где живут около 45 тыс. человек.

В Туркестанской области ставку сделали на безопасность газа.

«За последние три года уровень газификации населения области вырос с 85% до 90%. При подаче природного газа устанавливаются автоматические газовые сигнализаторы. Во всех районах и городах создано 17 газовых инспекций. Проведена разъяснительная работа на 18 тыс. объектах предпринимательства и в 290 тыс. жилых домах. В ходе обследования установлено, что в 282 тыс. жилых домах очищены дымоходы и оборудовано 205 тыс. газовых сигнализаторов», – доложил аким области Нуралхан Кушеров.

В Акмолинской области с начала сезона случилось 53 пожара, на 12% меньше, чем годом ранее. Под особым контролем около 9 тыс. уязвимых семей, в их домах стоят около 12 тыс. датчиков угарного газа.

«До конца года запланирован закуп еще 800 датчиков на сумму 3,2 млн теңге. Совместно с волонтерскими организациями среди данной категории населения проведено 10 тыс. рейдовых мероприятий с охватом порядка 29 тыс. человек», – доложил аким области Марат Ахметжанов.

На 2027 год Акмолинская область заложила на гражданскую защиту 4,6 млрд теңге.

Но не везде так. Премьер-министр Олжас Бектенов назвал регионы, где бесплатную установку датчиков в домах уязвимых семей нужно ускорить. Это Туркестанская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Жамбылская и Карагандинская области и Шымкент. Акиматам дали неделю, чтобы обновить списки таких домов и заново их обойти.