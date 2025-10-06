С 15 августа по всей стране проводится масштабная акция пожарной безопасности в жилом секторе, направленная на предупреждение возгораний и повышение осведомлённости населения в преддверии отопительного сезона, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Особое внимание уделяется домам социально уязвимых слоёв населения и многодетных семей. Территориальные подразделения МЧС взяли на учёт свыше 108 тысяч таких домов и более 225 тысяч семей. На сегодняшний день профилактической работой охвачено почти 113 тысяч жилищ, проведено свыше 289 тысяч инструктажей, а более 18 тысяч домов приведены в пожаробезопасное состояние. За указанный период в домах установлено 9 536 датчиков угарного газа и задымления.

Во всех регионах страны продолжается комплекс профилактических мероприятий. Сотрудники ДЧС обходят дома, проводят беседы, разъясняют правила безопасного использования печей, электроприборов, газового оборудования, а также помогают устранить выявленные нарушения. В Алматинской области в рамках подворовых обходов уже проверено более 1000 домов, где проживают многодетные семьи и граждане, нуждающиеся в поддержке. Для них установлено свыше 100 датчиков угарного газа, оказывается помощь в ремонте печного отопления, электросетей и очистке дымоходов.

В Восточно-Казахстанской области особое внимание уделено домам с печным отоплением. Сотрудники ДЧС осмотрели 319 домов и выявили 379 нарушений, из которых 185 были устранены сразу. В домах установлены дополнительные датчики, продолжается работа по приведению жилья в пожаробезопасное состояние. Всего в регионе за последние годы было установлено около 16 тысяч датчиков, которые уже спасли 42 жизни.

В Западно-Казахстанской области профилактика проводится при поддержке сотрудников газовой службы, полиции, инспекции и волонтёров. Охвачено более 13 тысяч домов, в которых установлено свыше 260 датчиков.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает: использование исправного оборудования, своевременная очистка дымоходов, регулярная проверка систем отопления и элементарная внимательность могут спасти жизни. Особенно важно не оставлять детей без присмотра и не применять для розжига открытого огня или легковоспламеняющихся жидкостей. Простые меры безопасности — залог вашей защиты в холодное время года.