50-летний датский тренер и бывший бобслеист Томас Гроннемарк прибыл на учебно-тренировочный сбор ФК "Актобе", чтобы поделиться опытом с тренерским штабом клуба, сообщает BAQ.kz.

Хотя Томас Гроннемарк прославился в бобслее, он приобрёл известность и в футболе, сотрудничая с английскими клубами "Ливерпуль" и "Арсенал", помогая игрокам совершенствовать технику дальних передач и вбрасываний из аута. В Дании он работал с клубами "Хорсенс", "Виборг", "Мидтьюлланн" и "Силькеборг".

На протяжении недели Томас Гроннемарк будет поддерживать тренерский штаб "Актобе", уделяя особое внимание работе с мячом на ауте. Он также является рекордсменом Книги Гиннесса по дальности броска мяча, что легло в основу его уникальной методики тренировки.

Изначально далекий от футбола, Томас Гроннемарк заинтересовался именно аспектом вбрасывания мяча из аута, а затем стал специалистом по этому направлению, внедряя инновационные техники в тренировочный процесс.