Давка из-за дешевой одежды: в Атырау наказали арендатора бутика
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Давка на открытии бутика в микрорайоне Алмагуль в Атырау получила продолжение. После появления видео с места происшествия в социальных сетях полиция провела проверку и привлекла арендатора торговой точки к административной ответственности. Инцидент произошел в ТЦ «Айша», где на открытие бутика пришло большое количество покупателей.
Посетителей привлекли низкие цены на одежду. У входа образовалась плотная толпа, люди начали толкаться, пытаясь попасть внутрь. По имеющейся информации, серьезно никто не пострадал. Некоторые посетители получили синяки и ссадины. В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что арендатор заранее не уведомил соответствующие органы о предполагаемом массовом скоплении людей.
В отношении арендатора 1995 года рождения составили административный протокол по статье 488-1 КоАП РК — за нарушение порядка организации и проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий.
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