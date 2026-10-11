Давка на концерте Кайрата Нуртаса в Шымкенте: одна девушка находится в тяжёлом состоянии

После давки на входе на концерт Кайрата Нуртаса в Шымкенте 10 октября 2026 года одна из пострадавших девушек находится в тяжёлом состоянии. Компания Freedom Афиша выступила с заявлением, выразив обеспокоенность произошедшим, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в управлении здравоохранения Шымкента, 18-летнюю девушку с травмами доставила в больницу бригада скорой помощи. Первую медицинскую помощь ей оказали на месте, после чего пациентку госпитализировали. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии, за её здоровьем наблюдают специалисты.

В Freedom Афиша заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего и готовы оказать содействие правоохранительным органам.

В компании пояснили, что организатором концерта выступила Show Service. Freedom Афиша отвечала за продажу билетов в пределах квот, заявленных организатором, а также за работу волонтёров, которые проверяли билеты и выдавали браслеты.

При этом подготовка площадки, организация доступа зрителей и привлечение охраны, по заявлению компании, не входили в зону её ответственности.

«Сейчас самое важное — здоровье и безопасность людей», — подчеркнули в Freedom Афиша.

Компания также заявила о готовности предоставить правоохранительным органам имеющуюся информацию, включая материалы подготовки мероприятия и данные о работе своей команды на площадке.

В Freedom Афиша призвали пострадавших и очевидцев происшествия связаться с компанией. О дальнейших результатах выяснения обстоятельств обещают сообщать по мере появления проверенной информации.

Сам Кайрат Нуртас на данный момент публично не комментировал произошедшее.