Давку в школе Актау сняли на видео
Сегодня 2026, 14:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:27Сегодня 2026, 14:27
118Фото: freepik.com
В социальных сетях 23 февраля появилось видео, на котором была запетлена давка школьников, передает BAQ.KZ.
По инфопмации управления образования Мангистауской области, проверка показала, что инцидент произошёл в лицее №11 города Актау.
Как выяснилось, после окончания 6-го урока у учеников второй смены возник временный затор в гардеробе продолжительностью около трёх минут. В это время дежурные учителя и администрация контролировали ситуацию.
«Нарушений, угрожающих жизни и здоровью учеников, выявлено не было. Администрации школы поручено усилить меры безопасности», — сообщили в управлении образования региона.
Учебный процесс продолжается в обычном режиме. Жителей просят ориентироваться только на официальные сообщения и не доверять непроверённой информации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- В Астане планируют ограничить застройку окраин
- Судья от Казахстана в центре скандала на Олимпиаде: союз фигурного катания сделал заявление
- В Астане стартует набор кассиров для LRT
- В США сообщили о возможной гибели тысяч военнослужащих НАТО на Украине
- Столичные школьники первой смены перейдут на дистанционное обучение 24 февраля