В социальных сетях 23 февраля появилось видео, на котором была запетлена давка школьников, передает BAQ.KZ.

По инфопмации управления образования Мангистауской области, проверка показала, что инцидент произошёл в лицее №11 города Актау.

Как выяснилось, после окончания 6-го урока у учеников второй смены возник временный затор в гардеробе продолжительностью около трёх минут. В это время дежурные учителя и администрация контролировали ситуацию.

«Нарушений, угрожающих жизни и здоровью учеников, выявлено не было. Администрации школы поручено усилить меры безопасности», — сообщили в управлении образования региона.

Учебный процесс продолжается в обычном режиме. Жителей просят ориентироваться только на официальные сообщения и не доверять непроверённой информации.