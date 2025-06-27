  • 27 Июня, 20:10
  • BAIGENEWS

"Давно хотела такое замутить": НАZИМА устроила мини-концерт выпускникам

Назима Джанибекова неожиданно появилась на школьном выпускном в столице.

Сегодня, 19:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 19:21
Сегодня, 19:21
69
Фото: Кадр видео

Популярная казахстанская певица НАZИМА (Назима Джанибекова) устроила незабываемый сюрприз выпускникам одной из школ Астаны — по личной просьбе школьницы она выступила на их прощальном вечере, передаёт BAQ.KZ.

Как рассказала сама артистка в Instagram, всё началось с простого сообщения в директ от выпускницы: девушка пригласила певицу выступить на празднике. НАZИМА не осталась равнодушной, быстро собралась, подобрала образ и отправилась в школу, чтобы порадовать выпускников.

"Давно хотела такое замутить. Выпускникам желаю найти себя, своё любимое дело, верить и не сдаваться. Упорство и настойчивость приведут к успеху", — написала певица.

Видео с неожиданным появлением артистки вызвало бурную реакцию. Подростки были в восторге, с радостью подходили к НАZИМЕ, делали селфи и обнимались. Девушка, написавшая первое сообщение, оставила трогательный комментарий:

"Я та самая выпускница!!! Это останется в памяти надолго. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло с нами. Спасибо вам большое еще раз за такой прекрасный вечер и выступление".

Певица призналась, что сама сильно волновалась и едва не забыла слова собственной песни, но этот опыт стал для неё особенным.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Наzима (@13nazima)

Самое читаемое

Наверх