«Давно наболевший вопрос»: самый молодой член Халық Кеңесі сделал заявление

Самому молодому члену Қазақстан Халық Кеңесі Жандосу Актаеву 26 лет. После завершения первой сессии он рассказал корреспонденту BAQ.KZ, какие направления намерен продвигать в новом консультативном органе.

Актаев отметил, что на первой сессии Глава государства обозначил конкретные задачи перед членами Халық Кеңесі. В частности, речь шла о взаимодействии с общественными организациями и совершенствовании их работы.

О работе НПО

Как представитель неправительственного сектора Актаев отдельно остановился на деятельности общественных организаций. По его словам, в этой сфере есть проблема организаций, которые создаются преимущественно для получения государственного финансирования.

«К сожалению, в Казахстане есть неправительственные организации, которые, по сути, не несут конкретной пользы, но созданы лишь для того, чтобы получать государственные, бюджетные деньги. Решение данного вопроса встанет в повестку Қазақстан Халық Кеңесі. Для меня как представителя неправительственного сектора это отрадно слышать, поскольку это давно наболевший вопрос, который снижает престиж и авторитет неправительственного сектора в нашей стране», – сказал Актаев.

«Продвижение без давления»

Еще одним важным направлением он назвал развитие государственного языка.

«Глава государства отметил, что сейчас даже незнание базовых вещей в казахском языке уже является моветоном. Такое мягкое продвижение казахского языка без давления либо императивных мер, наверное, и является казахстанской моделью продвижения собственной идентичности», – отметил он.

Актаев также высказался об инициативе «Таза Қазақстан». По его словам, сегодня ее следует рассматривать шире вопросов экологии и благоустройства.

«“Таза Қазақстан” уже стал чем-то большим, чем акция. На самом деле это часть нашей философии, потому что чистота – она не только вокруг, не только в вопросах экологии. Она должна быть везде, в том числе в наших умах. Продвижение этой философии также ложится на нас как членов Қазақстан Халық Кеңесі», – сказал он.

Чем займется самый молодой член Халық Кеңесі?

В беседе с корреспондентом BAQ.KZ Актаев рассказал, что только на первой сессии узнал, что является самым молодым членом нового органа. Ему 26 лет.

Одним из своих основных направлений работы он назвал повышение правовой грамотности населения.