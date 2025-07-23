"Дай бог, чтобы не получилось": замглавы МИД РФ о попытках разъединить Казахстан и Россию
Он заявил, что Казахстан и Россия — союзники, несмотря на попытки внешнего давления.
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью YouTube-каналу "Купол Юрты" прокомментировал отношения с Казахстаном, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, несмотря на существующие проблемы и внешние попытки давления, у двух стран хорошие перспективы для сотрудничества.
"Что касается Казахстана, мы ближайшие союзники, замечательные партнёры. Да, есть проблемы, о которых вы говорили, да, есть люди, которые спекулируют на этой самой многовекторности и на положении географическом вашей страны, но это не сопоставимо с тем, что происходило в Украине", — заявил дипломат.
Рябков отметил, что не хотел бы вдаваться в детали, назвав тему "архисложной", однако выразил уверенность в устойчивости партнерства:
"Я просто пытаюсь вам предложить свой собственный взгляд на то, почему у нас перспективы жизни бок о бок хорошие. И вот как вы сказали, есть те, кто толкает в противоположном направлении. Дай бог, чтобы у них это не получилось. Иншалла", — добавил он.
Полное интервью с Сергеем Рябковым доступно на YouTube-канале "Купол Юрты".
@kupolyurty Всё интервью с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым смотрите на нашем ютуб-канале "Купол Юрты" #казахстан #россия #рябков #интервью ♬ оригинальный звук - kupolyurty
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