«Дай карту — получишь деньги»: полиция предупредила казахстанцев о новой опасности

Передача банковской карты или доступа к счёту другому человеку может обернуться участием в преступной схеме. Департамент полиции области Абай предупредил казахстанцев о дропперстве и призвал не соглашаться на предложения о «лёгком заработке». В соцсетях и мессенджерах злоумышленники могут предлагать принять деньги на свою карту и затем перевести их дальше за небольшое вознаграждение. Также встречаются предложения «сдать карту в аренду» или просто предоставить счёт для временного использования.

«Дай карту, на неё поступят деньги, потом просто переведёшь их обратно», «Тебе ничего не нужно делать, только принимать денежные переводы», «Лёгкая работа, будешь зарабатывать несколько тысяч тенге в день» — такие предложения могут быть частью преступных схем. Дроппер — человек, который предоставляет свою банковскую карту, счёт, электронный кошелёк или доступ к банковскому приложению другим лицам для получения и дальнейшего перевода денег.

В полиции предупреждают: даже если человек не знал происхождение средств, это не всегда освобождает его от ответственности. Особенно осторожно следует относиться к объявлениям вроде «требуются владельцы карт», «заработок без опыта», «принимай деньги и получай комиссию» и «сдай карту в аренду».

Полиция призывает не передавать другим людям банковские карты, PIN-коды, пароли, SMS-коды и данные для входа в интернет-банкинг. «Лёгкие деньги» могут обернуться серьёзными последствиями, поэтому от подобных предложений рекомендуют сразу отказываться.