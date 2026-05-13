Бесплатный eGov и новые правила SIM-карт: что важно знать

В Казахстане готовятся масштабные изменения в сфере связи, которые напрямую затронут миллионы пользователей мобильной связи, интернета и цифровых госуслуг. В Мажилисе рассматривают сразу несколько законопроектов, касающихся регистрации SIM-карт, верификации телефонов, запуска спутникового интернета Starlink, развития 5G и защиты стратегических дата-центров. О том, что именно изменится для граждан, корреспонденту BAQ.KZ рассказал депутат Мажилиса Абуталип Мутили.

Одному человеку – ограниченное число SIM-карт

Одним из самых обсуждаемых нововведений станет обязательная биометрическая идентификация при оформлении SIM-карт. По словам депутата, мера направлена прежде всего на борьбу с телефонным мошенничеством, которое в последнее время все чаще совершается через обычные казахстанские номера.

"Новый закон предусматривает ограничение количества SIM-карт, которые могут быть зарегистрированы на одного человека. Это позволит сократить незаконный оборот SIM-карт и эффективнее бороться с телефонным мошенничеством", – пояснил депутат.

Для организаций также вводятся новые требования. Если компания захочет оформить более десяти SIM-карт, ей придется объяснить, для каких целей приобретаются номера, в каких устройствах они будут использоваться и кто будет их владельцем.

Верификацию телефонов передадут государству

Еще одно важное изменение касается регистрации мобильных устройств. До этого времени верификацией IMEI-кодов занимались иностранные структуры, однако теперь эту функцию планируют передать государственной компании.

По словам депутата, это позволит усилить контроль за оборотом устройств и сократить количество "серых" телефонов, которые сегодня массово попадают на рынок без налогов и официальной гарантии.

Не больше двух телефонов в год без налогов

В Казахстане также хотят ограничить беспошлинный ввоз мобильных устройств.

Теперь гражданам планируют разрешить ввозить не более двух телефонов в год для личного пользования без уплаты налогов. Все устройства сверх этого лимита придется оформлять официально.

Эта мера, по словам депутата, должна сократить объем "черного" рынка мобильной техники. При этом поправки еще предстоит согласовать в рамках Евразийского экономического союза.

Даже с нулевым балансом можно будет зайти на eGov

Одной из самых ожидаемых норм может стать бесплатный доступ к государственным цифровым сервисам даже при отрицательном балансе.

Речь идет о портале eGov.kz, налоговых сервисах и системе подачи обращений.

"Даже если баланс минусовой, гражданин Казахстана сможет бесплатно пользоваться государственными сервисами. На первом этапе уже определены семь сайтов и видов услуг", – сообщил депутат.

В дальнейшем список бесплатных платформ может быть расширен, в том числе за счет образовательных сервисов.

К 2027 году интернет обещают почти каждому селу

Отдельный блок поправок касается сельского интернета.

По данным депутата, более 2600 сельских населенных пунктов уже подключены к сетям связи. В 2026 году к оптоволокну подключат еще 1944 села, в 2027 году – еще 1064.

В итоге доступ к оптическому интернету должны получить 92% сельских населенных пунктов Казахстана.

Тарифы операторов станут прозрачнее

После многочисленных жалоб на качество связи и рост цен власти намерены усилить контроль за крупнейшими операторами.

Теперь доминирующие компании, включая Beeline Kazakhstan, Kcell и других крупных игроков рынка, будут обязаны публиковать финансовую отчетность.

Это позволит анализировать, насколько обоснован рост тарифов и куда направляются средства абонентов.

Starlink начнет работать по законам Казахстана

Официально на рынок Казахстана выходит и спутниковый интернет Starlink.

По словам депутата, ранее технология использовалась в пилотном режиме, в том числе в школах, однако юридически ее работа не была полностью урегулирована.

Теперь весь трафик Starlink будет проходить через инфраструктуру внутри Казахстана, что позволит фильтровать запрещенный контент, обеспечивать стабильный доступ к государственным платформам и использовать технологию для подключения удаленных сел.

Дата-центры признают стратегическими объектами

Еще одно важное изменение связано с развитием центров обработки данных.

В рамках нового закона дата-центры планируют включить в перечень объектов государственной безопасности. По словам депутата, это необходимо для защиты критически важной информации и превращения Казахстана в один из крупнейших цифровых хабов Евразии.

Как подчеркнул депутат, новый закон не решит все проблемы за один день, однако должен сделать рынок связи более прозрачным, безопасным и доступным для каждого казахстанца.