"Даже не попросили прощения": родные погибших в Жангелдине впервые выступили с заявлением

В Атырау родственники погибших по резонансному делу о гибели семьи в селе Жангелдин впервые сделали заявление, передает корреспондент BAQ.KZ.

Сестра погибшего Максота Мукангалиева - Асила Мукангалиева - рассказала, что семья обвиняемого Султана Сарсималиева за все это время не связалась с близкими погибших и публично не попросила прощения.

"Родственники подозреваемого к нам не приходили, прощения не просили. Можно было прийти и по-человечески поговорить, но такого шага не было", - отметила она.

По словам Асилы Мукангалиевой, сторона потерпевших в первую очередь ожидает справедливого расследования и законного решения суда.

Она подчеркнула, что для семьи погибших крайне важно, чтобы все обстоятельства трагедии были изучены полно и объективно. Родные надеются, что суд беспристрастно рассмотрит материалы дела и вынесет приговор в соответствии с законом.

Обвинения и фигуранты

В Атырау началось рассмотрение одного из самых резонансных уголовных дел региона - об убийстве семьи в Жангелдинском сельском округе.

Судебный процесс проходит в открытом формате. Председательствует судья Зарема Хамедуллина, которая ранее рассматривала ряд тяжких уголовных дел. На скамье подсудимых - Султан Сарсемалиев.

Ему предъявлены обвинения в убийстве четырех человек, а также в незаконном завладении имуществом погибших - продаже их скота и использовании банковских карт.

По данным следствия, речь идет о его тесте и тёще, а также их двух взрослых детях.

Обвиняемый был доставлен в суд под конвоем. Его интересы представляет государственный адвокат.

При этом супруга подсудимого в список обвиняемых не входит.

Обстоятельства трагедии

Напомним, ранее семья из Жангелдинского сельского округа считалась пропавшей без вести.

Позже, 6 января, тела супругов были обнаружены в хозяйственной постройке рядом с домом.

В дальнейшем стало известно о гибели и других членов семьи, что придало делу широкий общественный резонанс.

Дело вызвало широкий резонанс

Происшествие стало одним из самых обсуждаемых в регионе и вызвало широкий общественный отклик.

Суду предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям обвиняемого.