"Даже не попросили прощения": родные погибших в Жангелдине впервые выступили с заявлением
Родственники жертв резонансного преступления в Атырауской области заявили, что семья обвиняемого до сих пор не выходила с ними на связь.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау родственники погибших по резонансному делу о гибели семьи в селе Жангелдин впервые сделали заявление, передает корреспондент BAQ.KZ.
Сестра погибшего Максота Мукангалиева - Асила Мукангалиева - рассказала, что семья обвиняемого Султана Сарсималиева за все это время не связалась с близкими погибших и публично не попросила прощения.
"Родственники подозреваемого к нам не приходили, прощения не просили. Можно было прийти и по-человечески поговорить, но такого шага не было", - отметила она.
По словам Асилы Мукангалиевой, сторона потерпевших в первую очередь ожидает справедливого расследования и законного решения суда.
Она подчеркнула, что для семьи погибших крайне важно, чтобы все обстоятельства трагедии были изучены полно и объективно. Родные надеются, что суд беспристрастно рассмотрит материалы дела и вынесет приговор в соответствии с законом.
Обвинения и фигуранты
В Атырау началось рассмотрение одного из самых резонансных уголовных дел региона - об убийстве семьи в Жангелдинском сельском округе.
Судебный процесс проходит в открытом формате. Председательствует судья Зарема Хамедуллина, которая ранее рассматривала ряд тяжких уголовных дел. На скамье подсудимых - Султан Сарсемалиев.
Ему предъявлены обвинения в убийстве четырех человек, а также в незаконном завладении имуществом погибших - продаже их скота и использовании банковских карт.
По данным следствия, речь идет о его тесте и тёще, а также их двух взрослых детях.
Обвиняемый был доставлен в суд под конвоем. Его интересы представляет государственный адвокат.
При этом супруга подсудимого в список обвиняемых не входит.
Обстоятельства трагедии
Напомним, ранее семья из Жангелдинского сельского округа считалась пропавшей без вести.
Позже, 6 января, тела супругов были обнаружены в хозяйственной постройке рядом с домом.
В дальнейшем стало известно о гибели и других членов семьи, что придало делу широкий общественный резонанс.
Дело вызвало широкий резонанс
Происшествие стало одним из самых обсуждаемых в регионе и вызвало широкий общественный отклик.
Суду предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям обвиняемого.
Самое читаемое
- Полицейский насмерть сбил супругу на служебном авто в Алматинской области
- Дом культуры на 150 человек откроют в одном из сел Абайской области
- От Астаны до Сингапура: как столичный LRT выглядит на фоне мировых систем
- Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды после заявлений МАЭКа
- Казахстанского школьника наградили в США за разработку выявления рака с помощью ИИ