В Атырау начался суд по делу об убийстве семьи

В Атырау началось рассмотрение одного из самых резонансных уголовных дел региона - об убийстве семьи в Жангелдинском сельском округе, передает BAQ.kz.

Судебный процесс проходит в открытом формате. Председательствует судья Зарема Хамедуллина, которая ранее рассматривала ряд тяжких уголовных дел.

Обвинения и фигуранты

На скамье подсудимых - Султан Сарсемалиев.

Ему предъявлены обвинения в убийстве четырех человек, а также в незаконном завладении имуществом погибших - продаже их скота и использовании банковских карт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

По данным следствия, речь идет о его тесте и тёще, а также их двух взрослых детях.

Обвиняемый был доставлен в суд под конвоем. Его интересы представляет государственный адвокат.

При этом супруга подсудимого в список обвиняемых не входит. В ходе расследования установлено, что бывшая супруга подозреваемого Акбаян Мукангалиева (младшая дочь погибшей семьи – ред.) к убийству не причастна.

Обстоятельства трагедии

Напомним, ранее семья из Жангелдинского сельского округа считалась пропавшей без вести.

Позже, 6 января, тела супругов были обнаружены в хозяйственной постройке рядом с домом.

В дальнейшем стало известно о гибели и других членов семьи, что придало делу широкий общественный резонанс.

Подозреваемый был найден в Индонезии, в деревне Сенару на острове Ломбок в рамках международного розыска при взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами.

Дело вызвало широкий резонанс

Происшествие стало одним из самых обсуждаемых в регионе и вызвало широкий общественный отклик.

Суду предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям обвиняемого.

Читай также: Убийство семьи в Атырау: подозреваемому грозит пожизненное