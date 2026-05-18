В Атырау начался суд по делу об убийстве семьи
В Атырау началось рассмотрение одного из самых резонансных уголовных дел региона - об убийстве семьи в Жангелдинском сельском округе, передает BAQ.kz.
Судебный процесс проходит в открытом формате. Председательствует судья Зарема Хамедуллина, которая ранее рассматривала ряд тяжких уголовных дел.
Обвинения и фигуранты
На скамье подсудимых - Султан Сарсемалиев.
Ему предъявлены обвинения в убийстве четырех человек, а также в незаконном завладении имуществом погибших - продаже их скота и использовании банковских карт.
По данным следствия, речь идет о его тесте и тёще, а также их двух взрослых детях.
Обвиняемый был доставлен в суд под конвоем. Его интересы представляет государственный адвокат.
При этом супруга подсудимого в список обвиняемых не входит. В ходе расследования установлено, что бывшая супруга подозреваемого Акбаян Мукангалиева (младшая дочь погибшей семьи – ред.) к убийству не причастна.
Обстоятельства трагедии
Напомним, ранее семья из Жангелдинского сельского округа считалась пропавшей без вести.
Позже, 6 января, тела супругов были обнаружены в хозяйственной постройке рядом с домом.
В дальнейшем стало известно о гибели и других членов семьи, что придало делу широкий общественный резонанс.
Подозреваемый был найден в Индонезии, в деревне Сенару на острове Ломбок в рамках международного розыска при взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами.
Происшествие стало одним из самых обсуждаемых в регионе и вызвало широкий общественный отклик.
Суду предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям обвиняемого.
