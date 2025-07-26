Дебош в зале суда: актюбинку осудили за мат, угрозы и разбитую технику
Судебное заседание обернулось новым уголовным делом
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Жительница Актобе, проходившая обвиняемой по уголовному делу, во время заседания устроила скандал прямо в зале суда, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон".
Во время заседания женщина начала ругаться нецензурной бранью, угрожать участнику процесса, а затем разбила монитор, через который велась трансляция слушаний.
За своё поведение подсудимая получила новое уголовное дело сразу по двум статьям: "Неуважение к суду" и "Хулиганство". Первоначально суд приговорил женщину к одному году ограничения свободы, однако после рассмотрения дела в коллегии областного суда срок был увеличен до 1 года и 6 месяцев.
В течение всего срока наказания актюбинке запрещено посещать увеселительные заведения, а после работы она обязана находиться дома. Контроль за её передвижениями будет осуществляться соответствующими органами.
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