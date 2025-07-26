Жительница Актобе, проходившая обвиняемой по уголовному делу, во время заседания устроила скандал прямо в зале суда, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Диапазон".

Во время заседания женщина начала ругаться нецензурной бранью, угрожать участнику процесса, а затем разбила монитор, через который велась трансляция слушаний.

За своё поведение подсудимая получила новое уголовное дело сразу по двум статьям: "Неуважение к суду" и "Хулиганство". Первоначально суд приговорил женщину к одному году ограничения свободы, однако после рассмотрения дела в коллегии областного суда срок был увеличен до 1 года и 6 месяцев.

В течение всего срока наказания актюбинке запрещено посещать увеселительные заведения, а после работы она обязана находиться дома. Контроль за её передвижениями будет осуществляться соответствующими органами.