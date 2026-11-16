Дебютировали и сразу взяли медали: юниоры Казахстана завоевали бронзу Кубка Азии
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Первый выход на юниорский Кубок Азии по паделу обернулся для теннисистов Казахстана медальным успехом. Национальная команда не только выдержала конкуренцию с 17 сборными, но и завершила турнир на третьем месте, одержав пять побед по ходу соревнований.
Континентальное первенство проходило с 7 по 14 ноября в Джакарте (Индонезия). Для казахстанской команды этот турнир стал дебютным, но привыкать к серьезной борьбе спортсменам долго не пришлось.
На пути к пьедесталу наши юниоры обыграли сборные Катара, ОАЭ, Малайзии, Омана и Ливана.
После поражения от кувейтской сборной в полуфинале Казахстан получил возможность побороться за бронзу. В решающем матче за третье место наши спортсмены встретились с Саудовской Аравией и одержали победу со счетом 2:1.
Золото турнира досталось Ирану, серебро – Кувейту, а Казахстан завершил свой первый Кубок Азии с бронзовыми медалями.
Честь страны защищали шесть спортсменов, выступавших в трех возрастных категориях:
- U14: Алибек Дуйсенгазин и Ибрагим Рахматуллин.
- U16: Арнур Турсынхан и Ислам Дуйсенгазин.
- U18: Дамир Дуйсенгазин и Таир Кайретдинов.
Подготовкой команды занимался тренерский штаб во главе с Тимуром Хабибулиным. Его помощником выступил Адиль Елтаев, за физическую подготовку отвечал Алишер Сагинов.
Примечательно, что юниорский Кубок Азии по паделу проводится всего во второй раз. Первый турнир состоялся в Бахрейне в 2024 году. Для казахстанской команды дебют сразу оказался медальным – хороший задел для будущих выступлений на континентальной арене.
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