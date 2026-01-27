Дефибрилляторы планируют установить во всех школах Казахстана
Министерство здравоохранения РК поручило оснастить медицинские пункты во всех школах страны дефибрилляторами для оказания экстренной помощи при внезапной остановке сердца, передает BAQ.KZ.
Кроме того, ведомство запускает программу обновления школьной медицины и открытие новых стоматологических кабинетов.
"Медицинские работники школ должны быть готовы к спасению жизни не только при травмах, но и при критических состояниях. В связи с этим необходимо обеспечение всех медпунктов дефибрилляторами. Прошу акимов предусмотреть соответствующее финансирование. Кроме того, в течение трех лет мы планируем открыть дополнительно 862 стоматологических кабинета в школах", — сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства.
На сегодняшний день оснащенность школьных медпунктов достигла 93%. Проблема с открытием стоматологических кабинетов остаётся в ряде регионов, включая Астану, Восточно-Казахстанскую область и Улытау. Обновление школьной медицины предполагает также оснащение кабинетов экстренным оборудованием для оказания неотложной помощи детям в критических ситуациях.
