Министерство здравоохранения РК поручило оснастить медицинские пункты во всех школах страны дефибрилляторами для оказания экстренной помощи при внезапной остановке сердца, передает BAQ.KZ.

Кроме того, ведомство запускает программу обновления школьной медицины и открытие новых стоматологических кабинетов.

"Медицинские работники школ должны быть готовы к спасению жизни не только при травмах, но и при критических состояниях. В связи с этим необходимо обеспечение всех медпунктов дефибрилляторами. Прошу акимов предусмотреть соответствующее финансирование. Кроме того, в течение трех лет мы планируем открыть дополнительно 862 стоматологических кабинета в школах", — сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании Правительства.

На сегодняшний день оснащенность школьных медпунктов достигла 93%. Проблема с открытием стоматологических кабинетов остаётся в ряде регионов, включая Астану, Восточно-Казахстанскую область и Улытау. Обновление школьной медицины предполагает также оснащение кабинетов экстренным оборудованием для оказания неотложной помощи детям в критических ситуациях.