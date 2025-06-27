На совместном заседании палат Парламента премьер-министр РК Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию в экономике и заявил, что государство в полной мере выполняет свои обязательства. По его словам, несмотря на существующие системные проблемы, которые накапливались годами, правительство активно работает над их решением, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Государство в полной мере выполняет свои обязательства. И будет выполнять. В этом нет никаких сомнений. В целом экономическая ситуация стабильная. Однако проблемы, о которых вы упомянули, действительно существуют. Но, как вы знаете, это не проблемы, возникшие за один день. Это вопросы, формировавшиеся на протяжении нескольких лет. В настоящее время правительство активно работает над их решением", – сказал он, обращаясь к депутатам.

Бектенов напомнил, что в стране начата налоговая реформа, и недавно был принят новый Налоговый кодекс. Он поблагодарил депутатский корпус за конструктивную совместную работу и отметил, что благодаря новому кодексу с 2025 года ожидаются дополнительные поступления в бюджет в объёме более 3 триллионов тенге.

"Все эти средства будут направлены исключительно на цели развития. Под развитием мы понимаем, в первую очередь, реализацию крупных инфраструктурных проектов, развитие источников электроэнергии, автомобильной и железнодорожной сети, модернизацию инженерных коммуникаций. А эти отрасли обеспечивают долгосрочный и устойчивый экономический рост. Поэтому если мы будем активно и эффективно работать в этих направлениях, в стране будет обеспечен устойчивый экономический рост. В результате расширится налоговая база и увеличатся поступления в республиканский бюджет. Благодаря этому государство и впредь будет выполнять свои обязательства", – подчеркнул премьер-министр.

Также он сообщил, что правительство завершает работу над проектом республиканского бюджета на ближайшие три года. В планах – поэтапное снижение дефицита бюджета: до 2,5% ВВП в 2026 году, до 1,8% – в 2027-м и до 1,4% – в 2028 году.