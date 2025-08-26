На заседании Правительства министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в базовом варианте рост реального ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за три года — 5,3%. Номинальный ВВП увеличится с 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году, передёт BAQ.KZ.

Жумангарин подчеркнул, что дефицит бюджета в 2026 году определён на уровне 2,5% к ВВП со снижением до 0,9% к 2028 году. Ненефтяной дефицит также сократится — с 4,9% до 2,7% к ВВП.

Доходы республиканского бюджета составят в 2026 году 19,2 трлн тенге, в 2027-м — 21,2 трлн, в 2028-м — 23,2 трлн. При этом расходы запланированы на уровне 27,7 трлн, 28,8 трлн и 29,8 трлн тенге соответственно. Чистые валютные активы Нацфонда прогнозируются на уровне 60,8 млрд долларов в 2026 году и 68,6 млрд долларов в 2028 году.

Долгосрочный прогноз до 2035 года

В документе рассмотрены три сценария: базовый, умеренный и альтернативный. В базовом варианте среднегодовой рост экономики за 10 лет составит 4,5%. К 2035 году номинальный ВВП достигнет 473,2 трлн тенге, доходы госбюджета — 66,8 трлн тенге.

"Дефицит бюджета определен с постепенным снижением до 0,4% к ВВП в 2029 году и достижением нулевого уровня начиная с 2030 года", — сообщил министр. По его словам, чистые валютные активы Нацфонда вырастут до 109,9 млрд долларов.

Закон о трансфертах

Жумангарин также представил проект Закона "Об объемах трансфертов общего характера". Прогноз доходов местных бюджетов составит 10,7 трлн тенге в 2026 году, 12,1 трлн — в 2027 году и 13,3 трлн — в 2028 году.

Расходы определены на уровне 14,9 трлн, 17,3 трлн и 18,7 трлн тенге соответственно. Объемы изъятий вырастут с 879,9 млрд до 1,4 трлн тенге, объемы субвенций — с 5,1 трлн до 6,8 трлн тенге.