В Казахстане продолжается реализация стратегического проекта "1000 лидеров изменений в образовании", запущенного по поручению Президента страны в 2023 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минпросвещения.

Инициатива направлена на формирование нового поколения управленцев в сфере образования, способных внедрять современные подходы в развитие школ и системного лидерства.

В рамках проекта, разработанного по модели Президентского молодежного кадрового резерва, за 2023–2024 годы в кадровый резерв были отобраны 583 педагога. Более 400 из них уже заняли руководящие посты без прохождения конкурсных процедур, а 40 человек были назначены директорами новых школ, открывшихся в рамках Национального проекта "Келешек мектептері". Благодаря этому дефицит директоров в казахстанских школах удалось сократить в три раза.

В 2025 году обучение прошли ещё 428 кандидатов. Курсы повышения квалификации для будущих заместителей директоров проходили в Центре педагогического мастерства АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" с 21 июля по 12 сентября. Участники проходили многоэтапный отбор и обучались по трёхуровневой системе, по завершении которой приступили к итоговой оценке.

С 15 по 26 сентября проходил завершающий этап: участники готовили рефлексивные отчёты, демонстрируя, как они могут применить полученные знания на практике. Работы оценивались по строгим критериям и направлялись на внешнюю экспертизу в Центр педагогических измерений АОО НИШ. По итогам 411 специалистов успешно прошли финальную проверку и были приглашены на собеседование с комиссией Министерства просвещения для включения в кадровый резерв.

Педагоги, успешно завершившие программу, в дальнейшем смогут назначаться на руководящие должности в школах без прохождения традиционных конкурсов. Проект продолжает укреплять кадровый потенциал образовательной системы страны, открывая путь к более эффективному управлению учебными заведениями и качественным изменениям в сфере образования.