Казахстан входит в отопительный сезон с прогнозируемым дефицитом электроэнергии в 1–1,1 млрд кВт⋅ч. Для его покрытия системный оператор KEGOC планирует импортировать электроэнергию из России и Узбекистана. Однако неопределённость с объёмами закупок, стоимостью импорта и состоянием внутренней генерации ставит под вопрос устойчивость энергосистемы в пиковые месяцы. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, какие риски ждут энергорынок, бюджет и потребителей в ближайшую зиму.

Импорт как временная мера

KEGOC отмечает, что без привлечения внешних поставок пройти зиму будет сложно. По оценке системного оператора, внутренние ресурсы не гарантируют полное покрытие спроса в условиях роста потребления и непредсказуемых погодных факторов.

В компании исходят из того, что нагрузка на электростанции уже близка к пределу, а устойчивость энергосистемы напрямую зависит от режима работы сетей и доступности резервных мощностей. Поэтому в энергетический баланс предстоящего сезона заранее заложен импорт как временная мера для стабилизации системы и предотвращения перебоев с электроэнергией.

"При этом в предстоящий осенне-зимний период ожидается импорт в объеме 1,1 млрд кВт∙ч. На величину фактического планового импорта электрической энергии будут влиять изменения в режиме работы не только ЕЭС Казахстана, но и режим работы соседних энергосистем. Соответствующие соглашения заключаются ТОО "РФЦ по поддержке ВИЭ", - рассказали в компании.

Сколько именно средств потребуется на импорт в осенне-зимний период 2025–2026 годов и из каких источников будет произведена оплата, остаётся неизвестным. В компании подчеркнули, что эти вопросы находятся в ведении РФЦ по ВИЭ.

Таким образом, ни структура затрат, ни механизм финансирования пока не раскрыты, что создаёт неопределённость в прогнозировании тарифной политики и планировании бюджетных расходов энергетического сектора.

Рекордная выработка и предел внутреннего ресурса

На фоне дефицита KEGOC сообщает о росте выработки электроэнергии. По данным системного оператора, за девять месяцев 2025 года электростанции страны произвели почти 90 млрд кВт∙ч, что на 3 млрд кВт∙ч, или 3,7%, больше, чем за аналогичный период прошлого года – рекордный показатель для Единой энергосистемы Казахстана.

Однако, несмотря на этот прирост, KEGOC признаёт, что потенциал дальнейшего увеличения генерации практически исчерпан. Действующие станции уже работают на пределе своих возможностей, и существенное наращивание объёмов возможно лишь после ввода новых генерирующих мощностей.

"При планировании режимов работы энергосистемы в период прохождения осенне-зимнего периода уже предусматривается максимальное задействование генерации для покрытия максимума потребления электрической энергии", - рассказали в KEGOC.

Иными словами, электростанции уже работают на пределе, а запас прочности минимален. Любая авария, задержка ремонта или сбой на одном из крупных объектов может мгновенно спровоцировать дефицит мощности.

"При текущем уровне потребления и выработки электроэнергии в Казахстане, покрытие дефицита электрической энергии возможно при осуществлении планового импорта электрической энергии из энергосистем сопредельных государств", - признались в KEGOC.

Новые мощности – перспектива на десятилетие

Снижение зависимости от импорта электроэнергии напрямую связано с реализацией крупных проектов по вводу новых генерирующих мощностей.

В KEGOC подчеркнули, что в ближайшие годы должны появиться как базовые, так и регулирующие источники генерации: парогазовые установки в Туркестане (1000 МВт) и Кызылорде (240 МВт), а также модернизированные блоки на электростанциях АО "АЛЭС" с приростом мощности на 637 МВт.

"Кроме того, до 2035 года планируются вводы генерации в объёме порядка 26 ГВт, что позволит полностью покрыть дефицит мощности в ЕЭС Казахстана", - рассказали в компании.

Однако реализация этих планов растянута на годы. До 2035-го энергетике предстоит пройти десятилетие с высокой нагрузкой, рисками аварий и зависимостью от импорта.

Введение новых станций требует не только времени, но и значительных инвестиций, синхронизации с развитием сетей и прогнозирования роста потребления. Пока же внутренний резерв остаётся ограниченным, и риски дефицита, а также давления на тарифы ощущаются уже сегодня.

ВИЭ: между стратегией и рисками

Политика по наращиванию доли возобновляемых источников энергии остаётся для Казахстана приоритетом, однако позиция KEGOC показывает: переход к "зелёной" энергетике сопровождается значительными технологическими и управленческими вызовами. Компания формально поддерживает курс на декарбонизацию, но в официальных ответах фактически фиксирует признаки перегрузки энергосистемы и риски потери устойчивости при стремительном вводе солнечных и ветровых станций.

"Интеграция таких источников в энергосистему сопряжена с рядом технических и системных вызовов. Особенностью солнечных и ветровых электростанций является их непостоянный и зависимый от погодных условий режим выработки, что может приводить к колебаниям частоты и напряжения в энергосистеме и снижению общей надежности ЕЭС РК", - пояснили в KEGOC.

KEGOC предупреждает, что нынешние темпы роста ВИЭ опережают готовность инфраструктуры их принимать. Отсутствие достаточных маневренных мощностей и систем накопления приводит к колебаниям частоты и напряжения, а также снижает надёжность Единой энергосистемы. На этом фоне ограничение выдачи мощности "зелёных" станций становится не столько исключением, сколько вынужденной мерой, за которую потребителям через тарифы приходится платить компенсации.

"Ранее АО "KEGOC" выражало обеспокоенность возможным возникновением системных ограничений и отмечало целесообразность умеренного ввода новых солнечных и ветровых электростанций. Это обусловлено необходимостью создания соответствующих технических и инфраструктурных условий, обеспечивающих эффективную и надежную интеграцию ВИЭ в энергосистему", - добавили в компании.

Заявления KEGOC о "необходимости умеренного ввода ВИЭ" фактически означают, что энергетика балансирует между политическими целями и техническими возможностями. Пока новые сети и резервные мощности только проектируются, любая попытка ускорить долю ВИЭ может усилить системные дисбалансы, перегрузить линии и увеличить экономические издержки.

Прозрачность и инфраструктура

В KEGOC подчеркнули, что по итогам проверки Высшей аудиторской палаты 2025 года существенных финансовых нарушений в деятельности компании не выявлено. При этом аудит показал общие системные проблемы отрасли и необходимость усиления прозрачности на рынке электроэнергии.

После обвинений в злоупотреблении монопольным положением системный оператор подготовил проект изменений в правила функционирования оптового рынка. Эти поправки направлены на формализацию и уточнение процедур корректировки балансов производства и потребления электроэнергии, чтобы исключить возможность доначислений и споров между участниками рынка. При этом KEGOC признаёт высокий уровень износа инфраструктуры.

"Общий износ сетевого оборудования оценивается на уровне 62,8%, что значительно ниже уровня двадцатилетней давности (81%) благодаря последовательной инвестиционной политике и системной модернизации инфраструктуры", - рассказали в компании.

Сейчас реализуются масштабные проекты – "Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана" и "Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана". Их цель – снизить перегрузку, повысить устойчивость и укрепить энергетическую безопасность страны.

Энергосистема Казахстана подходит к зиме в условиях структурных вызовов: дефицит мощности, высокий износ сетей, неопределённость с импортом и ограниченные резервы внутренней генерации. При этом KEGOC и Минэнерго обещают масштабное обновление отрасли, развитие ВИЭ и ввод новых мощностей к 2035 году. Но ближайшие зимы покажут, насколько готова система справляться с нагрузкой уже сегодня – без опоры на внешние поставки.