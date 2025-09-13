В Казахстане нарастает кадровый кризис в строительной отрасли. На фоне рекордных объёмов ввода жилья и подготовки к масштабным инфраструктурным проектам, включая строительство атомной электростанции, стране остро не хватает профессиональных рабочих рук. В результате значительную часть стройплощадок занимают люди без профильного образования. В проблеме разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Строят всё больше – специалистов всё меньше

По данным Министерства промышленности и строительства, только в 2024 году введены рекордные 19,1 миллионов квадратных метров жилья, построено почти 174 тысячи объектов. За первое полугодие 2025 года объём строительных работ достиг 3,31 триллиона тенге. Рост составил 18,4% по сравнению с прошлым годом. Введено более 11 миллионов квадратных метров новых объектов, включая 7,9 миллиона квадратных метров жилья, 111 школ, 17 детсадов и 31 объект здравоохранения.

На фоне этого спрос на рабочие кадры продолжает расти, но предложение остаётся ограниченным.

"Что касается инженерного состава, здесь работают специалисты с высшим образованием. Их готовят КАЗГАСА, политехнический университет и другие вузы. Но когда речь идёт о рабочих специальностях – сварщиках, штукатурах, отделочниках, – здесь проблема огромная. Людей не хватает, и на стройках часто оказываются неквалифицированные рабочие", – говорит директор алматинского филиала Союза строителей Казахстана Тимур Нуртаев.

На сегодняшний день незанятыми остаются около 111 тысяч рабочих мест. Наиболее остро дефицит ощущается среди штукатуров, маляров, сварщиков, каменщиков и бетонщиков. Строительство занимает третье место среди сфер с наибольшим кадровым дефицитом. Об этом в конце прошлого года на одном из заседании правительства говорил глава кабмина Олжас Бектенов.

Проблема масштабнее

Президент Союза строителей столицы "Байтерек" Жамбыл Мелдебай также подчеркивает, что государство не решает ключевую проблему – подготовку рабочих кадров. По его словам, в стране катастрофически не хватает электросварщиков, монтажников и других рабочих специальностей.

"Я писал Президенту, что нужно возрождать училища. Без этого отрасль не выйдет из кризиса", – говорит Мелдебай.

Он считает, что проблема не только в нехватке кадров, но и в системных сбоях, которые тянут отрасль назад.

"Хороших специалистов выпускают вузы, но они не идут в стройку: студенты таксуют, работают в торговых центрах, становятся блогерами. Это тяжелое время: семьи нужно кормить, одевать детей, а зарплаты в строительстве низкие", – отмечает Мелдебай.

Кроме того, эксперт резко критикует систему тендеров и строительных нормативов, которые, по его словам, "заточены под крупнейшие компании".

"Субподрядчики получают копейки, строительные материалы завозятся через серые схемы и перепродаются в два-три раза дороже. Все строительные нормы делались под крупные корпорации. Это коррумпированная система", – заявляет президент Союза строителей.

Колледжи не успевают за технологиями

Сегодня в Казахстане есть строительные техникумы и колледжи, где обучают рабочим профессиям. Однако, как отмечает Тимур Нуртаев, методики устарели: студентов учат по программам десятилетней давности, в то время как стройки переходят на современные материалы и технологии.

"Мы уже сталкиваемся с 3D-принтерами, робототехникой, использованием дронов, искусственного интеллекта. Но специалистов для этого в Казахстане нет. Нет даже строительных норм и правил для работы с такими технологиями. Поэтому нужно развивать систему образования, строить новые колледжи, готовить ребят к профессиям будущего", – подчеркивает Нуртаев.

В строительных университетах и колледжах должны быть специальные классы по работе с гипсокартоном, с новой декоративной штукатуркой, с полуавтоматической или автоматической сваркой.

Престиж профессии упал

Ещё одна проблема – имидж отрасли. Сегодня профессия строителя в глазах молодёжи воспринимается как непривлекательная и низкооплачиваемая. В отличие от советских времён, когда строителей считали "созидателями", "строителями коммунизма", героями, которые возводят новые города, заводы, электростанции и жилые массивы, награждали орденами, теперь их чаще связывают с точечной застройкой и шумными стройками.

"Президент объявил 2025-й год Годом рабочих профессий. Но этого мало. Нужно поднимать статус строителя, вручать награды, показывать обществу, что это благородное дело – строить дома, школы, больницы. Я сам хожу по университетам и школам и объясняю ребятам: это профессия будущего, без строителей человечество не выживет", – рассказывает эксперт.

К слову, уровень зарплат в строительстве нельзя назвать низким, особенно в динамично развивающихся регионах. По итогам I квартала 2025 года средняя заработная плата в отрасли составила 485 852 тенге. Однако разрыв между категориями специалистов остается значительным. Рабочие профессии – маляры, штукатуры, каменщики – в среднем получают около 180 тысяч тенге. Тогда как руководители крупных проектов, главные инженеры и проектировщики могут зарабатывать от 700 тысяч до 1 миллиона тенге. Именно этот дисбаланс во многом и влияет на привлекательность профессии в глазах молодежи.

Кто заменит дефицит: казахстанцы или мигранты?

По прогнозам, к 2030 году Казахстану может не хватать около 200 тысяч специалистов в строительной отрасли. Чтобы восполнить дефицит, предлагается два пути: расширять подготовку собственных кадров и одновременно легализовать привлечение иностранной рабочей силы.

Сегодня на стройках трудятся тысячи мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, но их статус часто нелегален. Это создает проблемы и для бизнеса, и для самих работников.

"Если мы хотим развиваться, нужно систематизировать завоз иностранных рабочих рук. Чтобы они были официально оформлены, за них платились налоги, и чтобы их не вылавливала миграционная полиция", – отмечает Нуртаев.

Строительство – драйвер экономики

По итогам прошлого года строительная отрасль дала 12,5% ВВП Казахстана – больше, чем нефтегазовый сектор. От качества кадров в этой сфере зависит не только комфорт граждан, но и развитие экономики в целом.

"Строители создают жилье, дороги, школы, больницы. Это рабочие места, налоги, новые активы государства. И если мы не решим проблему дефицита кадров, то рискуем столкнуться с замедлением темпов развития всей страны", – подытожил Тимур Нуртаев.

Действительно, под ударом оказываются не только программы по жилью и соцобъектам, но и стратегические проекты, в том числе строительство первой в стране атомной электростанции.

Вопрос сегодня стоит ребром: кто будет строить Казахстан будущего – мигранты, роботы или казахстанцы, которых пока никто не научил этой профессии?