Депутат Мажилиса Ирина Смирнова обратилась к министру здравоохранения Акмарал Альназаровой с вопросом о фактическом обеспечении страны врачами-неврологами и возможности открытия центров для лечения неврологических заболеваний, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, ранее фракция Народной партии получала противоречивые ответы: сначала сообщалось, что кадровых проблем нет, а затем - что открытие центров невозможно из-за нехватки специалистов.

Министр здравоохранения подтвердила наличие дефицита.

"Дефицит неврологов сегодня есть. Порядка 130 единиц неврологов, из них около 40 на селе, у нас сегодня не хватает. Вместе с тем, тот объем, который сегодня подготавливается и ежегодно выпускается в достаточном объеме, в этом году 175 неврологов было подготовлено и выпущено, порядка 300 за последние три года мест выделено в резидентуру", — сказала она.

Она также отметила трудности с закреплением специалистов в регионах.

"У нас есть проблемы с доездом наших специалистов. Из 175 специалистов сегодня только 59 выпущены. Вопрос в том, что все выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии. Необходимо отметить, что местные исполнительные органы тоже сегодня не все регионы активно привлекают специалистов. Если вот из выпуска этого года из 59 неврологов 11 выехало на село, то только 5 из них получили сегодня социальные меры поддержки, которые в прошлом году вы утвердили законодательно. Остальные все еще в ожидании. И определенная, конечно, ситуация. Роль местных исполнительных органов в закреплении специалистов тоже есть", — подчеркнула министр.

Во время своего выступления она также напомнила о мерах по расширению инфраструктуры.