В Мангистауской области в 2025 году удалось снять остроту проблемы с обеспеченностью населения питьевой водой. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким региона Нурдаулет Килыбай, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы региона, в областном центре в текущем году были введены дополнительные мощности по опреснению воды, что позволило стабилизировать ситуацию в летний период. Параллельно реализуются крупные инфраструктурные проекты в Жанаозене и районах области.

В частности, в Актау были построены дополнительные установки мощностью 46 тысяч кубометров воды в сутки, благодаря чему в летний сезон дефицит питьевой воды был полностью устранён. Кроме того, за счёт средств АО "КазМунайГаз" завершается строительство опреснительного завода "Кендерли" мощностью 50 тыс. кубометров, который со следующего года должен полностью закрыть потребности Жанаозена. Это также позволит перераспределить ранее используемые объёмы воды в другие населённые пункты региона.

Отдельное внимание уделено районам. Недавно в районном центре Каракиянского района, посёлке Курык введён в эксплуатацию мини-опреснительный завод мощностью 10 тысяч кубометров. Аналогичный объект уже работает в посёлке Акшукур, обеспечивая местных жителей водой круглый год.

"По пятой воде в этом году в самом городе Актау мы построили дополнительные установки на 46 тысяч кубов плюсом. Тем самым этим летом у нас проблем с питьевой водой наконец-то не было. Сейчас за счёт средств “КазМунайГаза” сдается в эксплуатацию завод Кендерли на 50 тысяч кубов, и со следующего лета в городе Жанаозен вопрос с питьевой водой полностью снимется. В целом, конечно, вопрос с питьевой водой мы закрыли", — заявил аким области.

При этом в регионе остаются шесть небольших населённых пунктов, где питьевую воду по-прежнему привозят. По словам Нурдаулета Килыбая, дальнейшее решение этого вопроса требует значительных финансовых вложений и дополнительного планирования, однако в целом проблема питьевой воды в Мангистауской области сегодня находится под контролем.