Дефицит республиканского бюджета снизится почти в три раза к 2028 году
Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
К 2028 году дефицит республиканского бюджета сократится с 2,5% до 0,9% ВВП, сообщил в Мажилисе первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Объём дефицита с 2026 года снижается как в процентах к ВВП, так и в номинальном выражении. Так, дефицит республиканского бюджета в 2026 году определен на уровне 2,5% к ВВП, с поэтапным снижением до 0,9% в 2028 году. Ненефтяной дефицит сокращается с 4,9% ВВП в 2026 году до 2,7% ВВП в 2028 году", - сказал Амрин.
Кроме того, темпы роста расходов в 2026-2028 годах стабилизированы на уровне 108,7-109,3%. Так, расходы республиканского бюджета в 2026 году планируются в объеме 27,7 трлн тенге, в 2027 году – 28,8 трлн тенге, в 2028 году – 29,8 трлн тенге.
