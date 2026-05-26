Дефицит студенческих общежитий в Казахстане почти полностью ликвидирован — министр

В Казахстане практически удалось решить многолетнюю проблему нехватки мест в студенческих общежитиях. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

Еще несколько лет назад дефицит студенческого жилья в стране превышал 82 тысячи койко-мест. Особенно остро проблема ощущалась в крупных городах, где тысячи студентов были вынуждены снимать жилье или искать временные варианты размещения.

По словам министра, за последние годы ситуацию удалось значительно изменить благодаря масштабному строительству общежитий и внедрению механизма государственного субсидирования.

"По общежитиям мы очень большую работу провели. Закрыли мы дефицит во всех городах, даже в Астане. Осталось 5 176 койко-мест дефицит в городе Алматы - только в одном городе. До конца этого года мы вводим порядка 20 общежитий в эксплуатацию на 10 тысяч койко-мест", - подчеркнул Саясат Нурбек.

Министр отметил, что сегодня Алматы остается единственным городом страны, где проблема нехватки мест пока сохраняется. Однако власти рассчитывают полностью закрыть этот вопрос уже в ближайшее время.

Как решают проблему

По данным министерства, строительство общежитий финансируется сразу из нескольких источников - за счет республиканского и местных бюджетов, а также с привлечением частных инвесторов.

Как уточнил Нурбек, частный сектор в последние пять лет ежегодно обеспечивает создание примерно 6–7 тысяч новых мест для студентов.

Параллельно были пересмотрены и требования к самим вузам. Теперь университеты должны обеспечивать жильем не менее 80% нуждающихся студентов.

Что делают для студентов сейчас

Помимо строительства новых объектов, в стране продолжают работать специальные ситуационные и кризисные центры. Они помогают распределять студентов по свободным местам и оперативно искать временное размещение для тех, кто оказался без жилья.

По словам министра, такая система действует уже четвертый год и позволяет быстрее реагировать на пиковые нагрузки в начале учебного сезона.

В министерстве рассчитывают, что запуск новых общежитий в Алматы позволит окончательно закрыть проблему дефицита студенческого жилья в стране уже до конца 2026 года.