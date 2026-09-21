Дефицит супертанкеров привёл к росту стоимости дальних поставок нефти

Стоимость морских перевозок нефти резко выросла из-за нехватки доступных супертанкеров, что сделало некоторые дальние поставки экономически невыгодными.

По данным агентства Bloomberg, стоимость фрахта на отдельных маршрутах увеличилась втрое. В частности, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в 26 долларов за баррель, или около 52 млн долларов за одну партию. Эта сумма составляет примерно четверть стоимости фьючерсов на нефть марки WTI.

До начала войны в Иране транспортные расходы занимали лишь незначительную долю в общей стоимости нефтяных поставок.

Брокеры и участники рынка отмечают, что ранее не сталкивались с подобным дефицитом супертанкеров. В некоторых регионах свободные суда практически отсутствуют.

Высокий спрос на поставки нефти на короткие расстояния также отразился на европейском рынке. При пиковом значении фьючерсов на нефть марки Brent около 110 долларов за баррель стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила 131 доллар.

Нехватка судов затронула и танкеры меньшего размера. Азиатские нефтеперерабатывающие заводы для части поставок из США начали использовать суда типа Aframax вместимостью около 700 тыс. баррелей вместо супертанкеров.

Для транспортировки нефти из портов Атлантики вместо одного VLCC теперь могут фрахтовать два танкера Suezmax вместимостью примерно по 1 млн баррелей каждый. Средняя доходность судов этого типа превысила 300 тыс. долларов в сутки.