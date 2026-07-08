Как топливный кризис в России может повлиять на Казахстан: эксперты назвали основные риски

Ситуация с дефицитом топлива в России продолжает стремительно ухудшаться. Во многих регионах страны введены ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, а на некоторых автозаправочных станциях образовались длинные очереди. Экспорт авиационного топлива временно приостановлен, также введены ограничения на экспорт бензина.

Как эта ситуация может повлиять на Казахстан? Возможен ли дефицит топлива на внутреннем рынке? Насколько достоверна информация о возможных поставках казахстанского топлива в Россию? Корреспондент BAQ.KZ проанализировал ситуацию.

В чем причина топливного кризиса в России?

По мнению экспертов, объяснять нынешнюю ситуацию в России исключительно дисбалансом между спросом и предложением недостаточно. Основная причина кризиса – атаки на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры, которые привели к нарушению производственных процессов и логистических цепочек.

Как отмечает международный эксперт Абзал Нарымбетов, нынешний кризис стал результатом одновременного воздействия сразу нескольких факторов.

"На ситуацию одновременно влияют производственные и геополитические факторы. Рыночные механизмы в данном случае нельзя считать основной причиной кризиса – скорее, они лишь усугубляют уже сложившуюся ситуацию. По данным Financial Times, в 2026 году Российская Федерация подверглась 194 атакам беспилотников, что в 11 раз больше, чем годом ранее. С начала года атакам подверглись более двадцати нефтеперерабатывающих заводов, при этом восемь из десяти крупнейших НПЗ страны получили повреждения. По оценкам специалистов, более 25% нефтеперерабатывающих мощностей России временно выведены из эксплуатации. В результате более чем в половине российских регионов введены ограничения на продажу топлива. В отдельных местах автомобилисты вынуждены часами стоять в очередях. Независимые автозаправочные станции несут убытки из-за государственного регулирования цен, а некоторые из них были вынуждены приостановить работу. Таким образом, производственные проблемы, административные решения и реакция потребителей в совокупности лишь усиливают дефицит", – отметил эксперт.

По его словам, решить эту проблему в краткосрочной перспективе невозможно, поэтому ее последствия могут затронуть и соседние государства.

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов обращает внимание еще на один важный аспект. По его мнению, несмотря на то что основное внимание уделяется нефтеперерабатывающим заводам, ключевую роль играет и работа нефтебаз, обеспечивающих доставку топлива конечным потребителям.

"Главной причиной нынешнего кризиса стали удары по нефтеперерабатывающим заводам. Однако есть еще один важный фактор, о котором говорят значительно реже, – логистика нефтебаз. Именно нефтебазы являются распределительными центрами, связывающими НПЗ с автозаправочными станциями. Сегодня перебои с поставками топлива во многом обусловлены именно логистическими проблемами. На мой взгляд, речь идет не о краткосрочном кризисе, а о долгосрочной тенденции. Даже при наиболее благоприятном сценарии восстановление поврежденных производственных мощностей займет не менее полугода, а в отдельных случаях – до двух лет. Поэтому высока вероятность того, что нынешняя ситуация сохранится еще продолжительное время", – считает Олжас Байдильдинов.

По его словам, дополнительные расходы, которые сегодня несут нефтеперерабатывающие предприятия, логистические компании и нефтяная отрасль в целом, неизбежно отразятся на стоимости топлива.

Может ли Россия обратиться к Казахстану за поставками топлива?

По мере углубления дефицита топлива в России все чаще обсуждается вопрос возможных поставок нефтепродуктов из Казахстана. В последние дни появилась информация о том, что в июле–августе в Россию может быть поставлено около 50 тысяч тонн топлива. Хотя официального подтверждения такой просьбы пока нет, эта тема активно обсуждается в обществе.

По словам Абзала Нарымбетова, прежде всего важно понимать, каким образом потенциальные поставки могут быть организованы.

"В настоящее время Россия сама испытывает серьезный дефицит топлива. Экспорт бензина уже ограничен, а экспорт авиационного топлива полностью запрещен до 30 ноября. Поэтому определенное давление на Казахстан вполне ожидаемо. Согласно последним данным, обсуждается возможность поставки в Россию около 50 тысяч тонн топлива из Казахстана в июле–августе в качестве гуманитарной помощи. Пока эта информация официально не подтверждена. Вместе с тем Министерство энергетики не исключает возможности экспорта бензина через завод "Конденсат". Это важный момент, поскольку предприятие перерабатывает нафту российской компании "Татнефть". Иными словами, потенциальные поставки могут осуществляться не в рамках межгосударственной помощи, а по коммерческой схеме: Россия поставляет сырье, Казахстан перерабатывает его и возвращает готовую продукцию. Поэтому правовые и экономические механизмы таких поставок рассматриваются отдельно", – пояснил эксперт.

По мнению Абзала Нарымбетова, если будет принято какое-либо решение о поставках топлива в Россию, то в первую очередь будет учитываться ситуация на внутреннем рынке Казахстана.

"При принятии решения о таких поставках государственные органы прежде всего оценивают уровень обеспеченности внутреннего рынка. Если возникнет риск дефицита топлива внутри страны, вопрос экспорта автоматически будет снят с повестки дня. Поэтому приоритетом остается стабильность внутреннего рынка", – отметил он.

Какие риски существуют для Казахстана

По словам эксперта, дополнительные поставки топлива в Россию могут создать для Казахстана сразу несколько рисков.

Первый из них связан с механизмами расчетов с российскими покупателями. Этот вопрос до сих пор окончательно не урегулирован, поэтому сохраняется вероятность возникновения санкционных рисков.

Второй риск заключается в том, что возможный экспорт может совпасть с периодом роста внутреннего потребления топлива и проведением плановых ремонтных работ на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах. В таком случае внутренние запасы топлива сократятся, а нагрузка на систему возрастет.

"Третий вопрос касается того, что Казахстан и Россия ежегодно согласовывают индикативный баланс беспошлинных поставок моторного топлива и мазута в рамках Евразийского экономического союза. Это обычный институциональный механизм взаимодействия между двумя странами. Однако обсуждаемые сейчас поставки рассматриваются как дополнительный объем, выходящий за рамки этих соглашений. Поэтому не следует путать эти два вопроса", – подчеркнул Абзал Нарымбетов.

Способен ли Казахстан полностью обеспечить внутренний спрос?

По мнению эксперта, в настоящее время дефицита топлива в Казахстане нет. Однако в нефтеперерабатывающей отрасли страны сохраняется ряд системных проблем, которые остаются нерешенными на протяжении многих лет.

"Несмотря на то что Казахстан является крупным производителем нефти, существующих мощностей по ее переработке сложно назвать достаточными для полного обеспечения внутреннего рынка. Это не проблема одного дня, а результат многолетних инфраструктурных ограничений. Причин этому несколько. Для крупных нефтедобывающих компаний гораздо выгоднее экспортировать нефть как сырье. Перерабатывать ее внутри Казахстана и реализовывать на внутреннем рынке по государственно регулируемым ценам экономически менее привлекательно. При этом возможности государства влиять на такие компании ограничены. Кроме того, нефтеперерабатывающие заводы регулярно проходят плановые ремонты. В этот период объемы производства снижаются, что затрудняет полное покрытие внутреннего спроса", – пояснил эксперт.

Вместе с тем уже реализуются проекты, направленные на улучшение ситуации в долгосрочной перспективе.

"В настоящее время в Казахстане начались предпроектные работы по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода. Его проектная мощность может составить до 10 миллионов тонн в год. Кроме того, в соответствии с Концепцией развития отрасли до 2040 года планируется расширение Шымкентского, Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов, а также предприятия Caspi Bitum. Однако реализация основной части этих проектов ожидается лишь в 2028–2030 годах. Поэтому говорить о полном устранении существующих инфраструктурных рисков в ближайшие годы пока преждевременно", – отметил Абзал Нарымбетов.

Представляет ли разница в ценах угрозу для Казахстана?

По словам эксперта нефтегазовой отрасли Олжаса Байдильдинова, в настоящее время Казахстан располагает достаточными запасами топлива. Однако в долгосрочной перспективе одним из ключевых рисков остается разница в ценах на топливо с соседними государствами.

По его мнению, более низкие цены на топливо в Казахстане по сравнению с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном могут способствовать росту объемов его незаконного вывоза.

"Сегодня вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев заявил, что до конца года дефицита топлива в Казахстане не ожидается. Это официальная позиция Министерства энергетики. В настоящее время нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно, а необходимые запасы топлива сформированы. Поэтому есть все основания говорить о стабильной ситуации на внутреннем рынке. Однако если объемы вывоза топлива за пределы страны увеличатся, ситуация может измениться. Недавно Министерство энергетики сообщило о резком росте объемов реализации топлива на некоторых автозаправочных станциях в приграничных районах. Если масштабы контрабанды или незаконного вывоза топлива будут расти, первые признаки дефицита проявятся именно в приграничных регионах", – считает эксперт.

По словам Олжаса Байдильдинова, несмотря на нынешнюю стабильность, Казахстан не может считаться полностью независимым от внешних факторов.

"В долгосрочной перспективе мы все равно будем в определенной степени зависеть от поставок нефтепродуктов из России. Если же их заменить импортом из Китая либо переработкой казахстанской нефти на китайских предприятиях, это неизбежно скажется как на внутреннем рынке, так и на стоимости топлива. Поэтому ситуация остается весьма сложной. В целом для стабильности в Центральной Азии крайне важно, чтобы атаки на российские нефтеперерабатывающие объекты прекратились, а их производственные мощности были восстановлены", – заключил он.

Обеспечивает ли Казахстан себя топливом в полном объеме?

По словам эксперта, хотя Казахстан в целом обеспечивает себя бензином самостоятельно, зависимость от импорта отдельных видов нефтепродуктов из России сохраняется.

"В настоящее время в рамках Евразийского экономического союза Россия поставляет Казахстану нефтепродукты в соответствии с индикативным балансом, ежегодно утверждаемым правительствами двух стран. Пока мы самостоятельно обеспечиваем внутренний спрос, и, по крайней мере, в летний период дефицита топлива не ощущается. Однако цены на топливо в Казахстане ниже не только по сравнению с Россией, но и с Кыргызстаном и Узбекистаном. Эти страны в значительной степени зависят от российских поставок и не способны полностью обеспечить собственные рынки. Поэтому ценовая разница может привести к увеличению объемов незаконного вывоза топлива из Казахстана. Именно этот фактор в дальнейшем способен стать причиной дефицита топлива в стране и роста цен", – отметил Олжас Байдильдинов.

По его словам, несмотря на ежегодное увеличение объемов нефтепереработки, Казахстан по-прежнему нуждается в импорте отдельных видов нефтепродуктов.

"Казахстан пока не полностью покрывает потребности внутреннего рынка. Ежегодно мы перерабатываем около 18 миллионов тонн нефти. Кроме того, в рамках индикативного баланса, согласованного между правительствами Республики Казахстан и Российской Федерации, мы ежегодно беспошлинно импортируем около 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза. Основную часть этого импорта составляют авиационное топливо, битум и небольшие объемы дизельного топлива. Доля бензина незначительна, поскольку в этом сегменте мы в основном обеспечиваем себя самостоятельно. Однако при резком росте спроса или в случае остановки работы нефтеперерабатывающих заводов зависимость от импорта из России возрастает. Поэтому происходящее в России неизбежно оказывает влияние и на внутренний рынок топлива Казахстана", – считает эксперт.

Что ответили в Министерстве энергетики

Несмотря на то что эксперты обращают внимание на возможные риски, Министерство энергетики заявляет, что в настоящее время поводов для беспокойства нет.

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев сообщил, что ограничения, введенные для предотвращения незаконного вывоза топлива через приграничные регионы, продолжают действовать.

"В настоящее время действует приказ, запрещающий повторный въезд транспортных средств на территорию страны. Эти требования распространяются на все приграничные регионы", – заявил вице-министр.

По его словам, текущая ситуация на российских нефтеперерабатывающих заводах не оказывает влияния на работу казахстанских предприятий.

"На сегодняшний день сформированы необходимые запасы горюче-смазочных материалов. Никакого дефицита для населения не наблюдается", – отметил Кайырхан Туткышбаев.

С начала года на границе пресечено 593 попытки незаконного вывоза нефтепродуктов. Предотвращен вывоз более 40 тысяч литров топлива.

Мобильные группы работают круглосуточно. Только за последние двое суток выявлена 61 попытка незаконного вывоза более трех тонн горюче-смазочных материалов, находившихся в дополнительных баках и канистрах.

Кроме того, были проверены 18 специализированных топливозаправщиков. На одном из них отобраны образцы 34 тонн нефтепродуктов для проведения лабораторной экспертизы.

В настоящее время органы государственных доходов проводят анализ деятельности 62 автозаправочных станций и 22 мини-нефтеперерабатывающих заводов, где зафиксирован аномальный рост объемов реализации топлива.

Что ожидает Казахстан в ближайшие месяцы?

По оценкам экспертов, вероятность возникновения открытого дефицита бензина и дизельного топлива в Казахстане в ближайшие два-три месяца остается низкой. Этому способствуют достаточные внутренние запасы и действующие ограничения на экспорт. Однако полностью исключать риски нельзя.

По мнению Абзала Нарымбетова, особого внимания в нынешних условиях требует рынок авиационного топлива.

"Казахстан продолжает придерживаться ограничений на экспорт топлива, что позволяет удерживать внутренние цены на стабильном уровне. Вместе с тем стоимость топлива в нашей стране по-прежнему остается ниже, чем в Китае и соседних государствах Центральной Азии, поэтому внешнее давление сохраняется. Летом совпадают плановый ремонт Атырауского нефтеперерабатывающего завода и возможные поставки топлива в Россию. Безусловно, Казахстан не является крупным экспортером нефтепродуктов, поэтому потенциальные поставки объемом около 50 тысяч тонн не окажут критического влияния на общий топливный баланс страны. Однако они могут сократить существующий запас прочности", – отметил эксперт.

По его словам, топливный кризис в России в ближайшее время не завершится. Более того, если текущая тенденция сохранится, его последствия будут ощущаться и в следующем году.

Эксперты прогнозируют, что дефицит топлива в России сохранится на протяжении всего лета 2026 года, а если восстановление нефтеперерабатывающих мощностей затянется, наиболее сложным периодом может стать лето 2027 года. Это свидетельствует о том, что давление на Казахстан будет носить долгосрочный характер.

"Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация с авиационным керосином. Уже в июле существует высокий риск возникновения его дефицита на внутреннем рынке. Причиной является одновременное совпадение нескольких факторов: плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, сезонного роста спроса и сокращения объемов импорта из России", – пояснил Абзал Нарымбетов.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что оснований для паники на сегодняшний день нет.

"В ближайшие два-три месяца нет оснований ожидать открытого дефицита бензина или дизельного топлива в Казахстане. Экспортные ограничения продолжают действовать, а внутренние запасы остаются достаточными. Однако временные перебои возможны на рынке авиационного топлива и в отдельных регионах страны. Если ситуация с дефицитом топлива в России продолжит ухудшаться, не исключено увеличение числа обращений о дополнительных поставках из Казахстана. В таком случае сначала сократятся внутренние запасы, а затем усилится давление на внутренние цены", – отметил он.

Почему ситуация в России важна для Казахстана?

Несмотря на то что Казахстан является одним из ведущих производителей нефти, рынок нефтепродуктов страны не изолирован от ситуации в соседних государствах. Россия остается одним из ключевых партнеров Казахстана по поставкам нефтепродуктов, прежде всего авиационного топлива, битума и ряда других видов продукции.

По мнению экспертов, меры, принимаемые правительством, пока позволяют сохранять стабильность внутреннего рынка. Усиление контроля на границе, борьба с незаконным вывозом топлива и наличие необходимых запасов снижают краткосрочные риски.

Однако если кризис в России затянется, Казахстан также может столкнуться с новыми вызовами. Среди основных рисков – рост незаконного вывоза топлива через приграничные регионы, возможный дефицит авиационного топлива, увеличение запросов со стороны России на дополнительные поставки и усиление давления на внутренние цены.

На сегодняшний день дефицита топлива в Казахстане нет. Как Министерство энергетики, так и эксперты сходятся во мнении, что имеющихся запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Поэтому в краткосрочной перспективе нехватки бензина и дизельного топлива не ожидается.

Тем не менее атаки на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры России и возникающие логистические сложности постепенно начинают оказывать влияние на топливный рынок всего региона. По мнению экспертов, проблема уже выходит далеко за рамки российского внутреннего рынка. Если кризис затянется, его последствия неизбежно затронут и Казахстан.

В связи с этим в ближайшее время особое внимание будет уделяться сохранению внутренних запасов топлива, предотвращению его незаконного вывоза через государственную границу и обеспечению бесперебойной работы отечественных нефтеперерабатывающих заводов. При этом дальнейшее развитие ситуации в России останется одним из ключевых внешних факторов, определяющих состояние топливного рынка Казахстана.