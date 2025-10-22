К концу 2025 года дефицит ученических мест в Алматы уменьшится в шесть раз, заявил заместитель акима Бейбут Шаханов. На площадке Региональной службы коммуникаций он рассказал о ключевых проектах в сфере образования, передаёт BAQ.KZ.

Уже открыты 7 из 12 новых школ по проекту "Келешек мектептері", еще 5 откроются во второй четверти (22,5 тыс. новых мест).

Частные инвесторы продолжают строительство 8 школ на 11,7 тыс. мест, которые после завершения будут выкуплены городом.

Завершена школа-интернат им. Абая на 900 мест. Обновляются 17 школ в рамках реконструкции и программы "Реновация".

Построен детский сад на 160 мест, строятся еще пять на 1260 мест, а также реконструируют существующие.

Развивается инфраструктура дополнительного образования - строятся центры творчества на 900 и 1350 мест, один из которых уже завершен.

В рамках "Года рабочих профессий" реализуются проекты по строительству двух колледжей на 1770 мест.