Дефицит воды: грозит ли Казахстану кризис?

Насколько высок риск дефицита воды в Казахстане и с чем страна столкнется в ближайшие годы? На эти вопросы в комментарии корреспонденту BAQ.KZ ответили специалисты Министерства водных ресурсов и ирригации РК. Эксперты подробно рассказали о текущем состоянии водных ресурсов, мерах по предупреждению засухи и прогнозах на перспективу.

Специалисты министерства подчеркнули стратегический характер проблемы:

«Для Казахстана проблема дефицита воды является исключительно актуальной и представляет собой один из стратегических вопросов, напрямую влияющих на социально-экономическое развитие страны, продовольственную безопасность, сельское хозяйство и экологическую стабильность».

По данным ведомства, водный баланс республики выглядит следующим образом:

Общий среднемноголетний объем: около 106 км³ (согласно Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы, утв. ПП РК № 66 от 05.02.2024 г.).

Собственный сток: 55,7% формируется внутри страны.

Внешний приток: 44,3% поступает по трансграничным рекам. Специалисты Минводхоза пояснили:

«Это наглядно свидетельствует о том, что значительная часть водных ресурсов республики напрямую зависит от внешних факторов - в том числе от водохозяйственной политики соседей, динамики стока трансграничных рек и климатических условий».

Критические зоны риска по бассейнам:

Арало-Сырдарьинский (Туркестанская и Кызылординская обл.): высокая нагрузка из-за орошаемого земледелия и прямая зависимость от стока Сырдарьи.

Шу-Таласский (Жамбылская обл.): формирование стока полностью зависит от Кыргызстана. В маловодные годы обеспечить аграриев водой сложнее всего.

Балхаш-Алакольский (Алматинская обл. и обл. Жетысу): рост поливных площадей и численности населения. Главная задача - сохранить приток реки Или для спасения озера Балхаш.

Нура-Сарысуский: дефицит усугубляется высоким промышленным забором.

Целевые ориентиры Концепции по снижению нагрузки на бассейны к 2030 году:

Арало-Сырдарьинский - до 53,2%;

Шу-Таласский - до 52,8%;

Нура-Сарысуский - до 83,5%.

Представители министерства резюмировали:

«Для системного решения проблемы дефицита воды в Казахстане на системной основе ведется работа по эффективному использованию водных ресурсов, масштабному внедрению водосберегающих технологий, модернизации ирригационных систем и развитию трансграничного сотрудничества».

Трансграничные реки и договоренности с соседями

Или и Иртыш текут из Китая, Сырдарья - из стран Центральной Азии, Жайык (Урал) - из России.

Из ответа министерства:

«Казахстан завершил формирование договорно-правовой базы по трансграничным водам со всеми сопредельными государствами. Функционируют двусторонние комиссии с Китаем, Россией и странами Центральной Азии. Осенью 2026 года на XVI заседании совместной казахстанско-российской комиссии были рассмотрены Единая дорожная карта исследований в бассейнах рек Жайык и Иртыш, а также деятельность совместной рабочей группы по пропуску паводковых вод. В 2025 году было подписано и затем ратифицировано Казахстаном соглашение с Узбекистаном о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов».

Текущие показатели водохранилищ и озер:

Шардара: за вегетацию 2026 года поступило 3,69 млрд м³ воды (на 850 млн м³ выше прогноза).

Северный Арал: объем вырос с 18,4 млрд м³ (начало 2023 г.) до 23,4 млрд м³.

Балхаш: за последние 3 года направлено порядка 40 млрд м³ (2024 г. - 15,9 млрд, 2025 г. - 13,9 млрд, 2026 г. - свыше 10,12 млрд). Уровень зафиксирован на отметке 341,43 м по Балтийской системе. Разрабатывается мастер-план сохранения озера до 2040 года совместно с экспертами из Франции.

Капшагай: наполняемость составила 100% в 2024–2025 годах и 98% в 2026 году.

Бухтарма: приток за 2024–2025 годы составил 58,6 млрд м³, что восстановило проектный объем и стабилизировало сток Иртыша.

Влияние изменения климата

Эксперты ведомства отметили:

«Климатические изменения, сокращение ледникового покрова, трансформация речного стока, а также рост угрозы засух и паводков определены в Концепции как принципиальные вызовы национальной водной безопасности».

Специалисты выделили три основных климатических фактора:

Таяние ледников: по данным ООН, за 50 лет ледники Центральной Азии сократились на 20–30%. Временное увеличение стока в долгосрочной перспективе сменится дефицитом летнего питания рек Или, Сырдарья, Шу и Талас. Смещение осадков: засухи сменяются залповыми паводками. Сток смещается на зиму, а в критический весенне-летний период полива уменьшается. Рост температуры воздуха: усиливается испарение с поверхности водоемов, падает влажность почвы, повышая потребность в поливной воде.

Представители Минводхоза пояснили:

«С учетом данных рисков предусмотрено внедрение новых подходов к управлению водными ресурсами. Бассейновые планы по восьми водохозяйственным бассейнам страны позволят сформировать балансы, рассчитать прогнозный спрос, зафиксировать экологические попуски и определить меры по рациональному водопользованию. Главная задача Казахстана - сохранить имеющиеся водные ресурсы, обеспечить их справедливое распределение, заблаговременно прогнозировать риски и внедрять культуру бережливого потребления».

Последствия для сельского хозяйства

Агросектор - главный потребитель воды в стране.

Из комментария экспертов:

«Снижение водообеспеченности орошаемых массивов ведет к падению урожайности сельхозкультур, сокращению посевных площадей и удорожанию затрат сельхозтоваропроизводителей.

Это, в свою очередь, сказывается на объемах растениеводства, доступности кормовой базы для скота и себестоимости продуктов питания. Возникают прямые риски роста цен на продовольствие и углубления зависимости от сельхозимпорта. Наряду с этим нехватка воды способна подорвать социально-экономическое благополучие аулов, прибыльность агропредприятий, уровень занятости и общую экономическую устойчивость регионов».

Какие меры принимаются государством?

По поручению Главы государства идет реформа отрасли:

Законодательство: 10 июня 2025 года вступил в силу новый Водный кодекс РК.

Поддержка фермеров: возмещение затрат на установку водосберегающих систем увеличено с 50% до 80%. При их использовании субсидии на поливную воду доходят до 85%. Водосбережение внедрено на 702,2 тыс. га (цель к 2030 году — 1,3 млн га).

Инфраструктура: за 2 года реконструировано 5 водохранилищ и 1,5 тыс. км каналов.

Цифровизация: запущена Единая национальная информационная система водных ресурсов.

Специалисты ведомства подытожили:

«Особое внимание уделяется специалистам, обеспечивающим водную безопасность республики. За два года средняя зарплата в РГП „Казводхоз“ выросла более чем в два раза. Профильные водные специальности впервые включены в государственную программу „С дипломом - в село!“, а количество образовательных грантов увеличено до тысячи.

Наряду с этим формируется культура ответственного потребления: проект „Суды үнемде – болашақты сақта“ охватил более 3,3 миллиона школьников, а в акции „Мөлдір бұлақ“ по очистке водоохранных зон приняли участие около 24 тысяч граждан».