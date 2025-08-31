В казахстанских больницах и поликлиниках стало ощутимо больше специалистов, передает BAQ.KZ. По данным Минздрава, за последний год дефицит врачей в стране сократился на 19%, а в селах — на 16%. Только в этом году медицинские вузы выпустили более 11 тысяч специалистов, из которых 1333 молодых врача отправились работать в сельские медорганизации. Это почти в четыре раза больше, чем год назад.

Чтобы сделать работу в регионах привлекательнее, государство ввело беспрецедентные меры поддержки: с октября 2024 года врачи по 13 остродефицитным специальностям получают единовременные выплаты в размере 8,5 млн тенге. Такой бонус должен не только удержать кадры, но и мотивировать молодых специалистов выбрать сельскую медицину, где помощь зачастую особенно необходима.

Одновременно меняется и сама система подготовки врачей. С 1 сентября стартует интернатура по шести ключевым направлениям — от терапии и педиатрии до хирургии и акушерства. В резидентуре же откроют обучение сразу по 14 детским специальностям, чтобы решить хроническую нехватку педиатров. Студенты медвузов уже ощущают изменения: образовательные программы расширены, а стипендии повышены на 20%.

Казахстанское медобразование выходит и на международный уровень. В этом году Карагандинский медицинский университет вместе с Казанским федеральным университетом запускает первую двудипломную программу. А в Пакистане откроется филиал казахстанского вуза — шаг, который должен укрепить позиции страны в мировых рейтингах и привлечь сильных студентов.

В Минздраве подчеркивают: такие системные шаги позволяют не только закрывать кадровые "дыры", но и выстраивать долгосрочную стратегию, в которой молодые врачи выбирают профессию осознанно, а пациенты — даже в самых отдалённых селах — получают квалифицированную помощь.