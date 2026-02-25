Дефицит врачей в Казахстане за два года снизился на 19,6%, а в сельской местности — сразу на 26,7%. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана , передает BAQ.KZ.

Для повышения качества будущих специалистов ведомство ужесточило отбор в медицинские вузы: проходной порог ЕНТ на платное обучение повышен до 80–90 баллов, а после третьего курса введена обязательная проверка знаний — неуспевающих студентов будут отчислять. Кроме того, в учебные программы добавлено 300 часов профильных дисциплин, чтобы сократить разрыв между теорией и практикой.

Подготовку кадров связали с их дальнейшим трудоустройством. Через систему трехсторонних договоров между вузом, студентом и медорганизацией уже охвачены 70% резидентов. Для ускоренного выхода молодых специалистов в практическое здравоохранение восстановлена интернатура по шести ключевым направлениям, включая терапию, педиатрию и хирургию.

Отдельный упор сделан на села. В 2025 году 529 врачей дефицитных специальностей получили подъемные по 8,5 млн тенге. Общее число медиков, воспользовавшихся льготами и служебным жильем, выросло на 30%, что обеспечило приток в сельскую местность более тысячи специалистов.

Параллельно внедряются меры защиты медперсонала. Совместно с МВД в медучреждениях устанавливаются полицейские посты, фельдшеров скорой помощи обеспечивают видеожетонами. Развивается и страхование профессиональной ответственности: программой уже охвачены 190 тысяч работников, а страховой фонд достиг 3,1 млрд тенге.

В Минздраве подчеркивают, что комплекс этих мер позволил переломить ситуацию с кадровым голодом и стабилизировать обеспеченность врачами по стране.