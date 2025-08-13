В Казахстане нет дефицита мяса, а экспорт переработанной продукции продолжает расти. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает BAQ.KZ.

По его словам, государственная политика направлена на развитие мясного животноводства внутри страны и на наращивание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Экспорт, мы видим, только растёт. В своё время ставились амбициозные планы — 60 тысяч тонн, и мы, думаю, даже превысим эти показатели", — отметил Султанов.

Он также сообщил о новой программе финансирования для животноводов под 5% без субсидирования от кормочных площадок.

"Сейчас есть возможность закупать у населения скот по выгодной цене и не нести дополнительные затраты на высокие кредиты", — пояснил вице-министр.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном дефиците мяса в Казахстане, Султанов заверил, что ни дефицита мяса, ни нехватки скота в стране не предвидится.