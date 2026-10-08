Декрет, лечение, пособия и пенсии: что государство гарантирует казахстанцам

В Казахстане родители могут получать выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а при потере работы гражданам предусмотрена страховая поддержка на срок до шести месяцев. Государство также финансирует медицинскую помощь, пенсионное обеспечение и пособия социально уязвимым категориям населения. Однако условия получения помощи различаются: одни выплаты положены независимо от трудового статуса, другие зависят от официального дохода и социальных отчислений. На какие гарантии могут рассчитывать казахстанцы в 2026 году и как устроена система социальной защиты – в обзоре BAQ.KZ.

Социальная защита в Казахстане построена на сочетании бюджетного финансирования, обязательного социального страхования и пенсионных накоплений. Государство выплачивает пособия семьям с детьми, пенсионерам и людям с инвалидностью. Одновременно действует Государственный фонд социального страхования (ГФСС), из которого производятся выплаты гражданам, участвовавшим в системе обязательного социального страхования.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2026 году пенсионные и социальные выплаты получают более 4,9 млн человек. На социальную сферу предусмотрено порядка 6,8 трлн теңге. При этом конкретный размер поддержки определяется видом выплаты и установленными законодательством условиями.

Декретный отпуск: сколько времени родители могут получать выплаты

В Казахстане стандартная продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 после. При осложненных родах или рождении двух и более детей отпуск увеличивается до 140 календарных дней. Для отдельных категорий женщин, в том числе проживающих на территориях, подвергшихся воздействию ядерных испытаний, предусмотрены специальные условия.

После рождения ребенка один из родителей может оформить отпуск по уходу за ним до трех лет. Трудовой кодекс предусматривает сохранение рабочего места, но этот период предоставляется без сохранения заработной платы.

При этом денежные выплаты по уходу за ребенком предусмотрены только до полутора лет. Их размер зависит от того, участвовал ли получатель в системе обязательного социального страхования.

В 2026 году единовременное государственное пособие при рождении первого, второго или третьего ребенка составляет 164 350 теңге. При рождении четвертого и последующих детей выплачивается 272 475 теңге. Эта поддержка предоставляется независимо от того, работали родители до появления ребенка или нет.

Для родителей, не участвующих в системе обязательного социального страхования, предусмотрены ежемесячные государственные пособия по уходу за ребенком:

на первого ребенка – 24 912 теңге;

на второго – 29 454 теңге;

на третьего – 33 952 теңге;

на четвертого и последующих – 38 493 теңге.

Для работающих родителей действует иной механизм. Ежемесячная социальная выплата по уходу за ребенком из ГФСС рассчитывается исходя из 40% среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние 24 месяца. При расчете учитываются установленные ограничения, а из назначенной суммы удерживаются обязательные пенсионные взносы.

Отдельная социальная выплата предусмотрена работающим женщинам на период беременности и родов. Ее размер зависит от дохода, с которого уплачивались социальные отчисления за последние 12 календарных месяцев, и продолжительности отпуска, указанной в листе временной нетрудоспособности.

Бесплатная медицина: что положено без страховки

Медицинская помощь в Казахстане финансируется через два основных механизма – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Главное различие заключается в условиях доступа к услугам. ГОБМП предоставляется независимо от страхового статуса, тогда как для получения услуг из пакета ОСМС, как правило, требуется статус застрахованного.

В рамках ГОБМП гражданам доступны скорая и экстренная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, отдельные профилактические мероприятия, вакцинация и лечение социально значимых заболеваний в пределах утвержденных перечней.

Государство финансирует участие в системе ОСМС за установленные льготные категории населения, включая детей, пенсионеров, лиц с инвалидностью и неработающих беременных женщин.

В 2026 году в системе медицинского страхования начали действовать изменения, предусмотренные законом от 14 июля 2025 года. Они касаются, в частности, перераспределения отдельных видов медицинской помощи между ГОБМП и ОСМС.

Например, с 1 января 2026 года медицинская помощь пациентам с хронической почечной недостаточностью, включая амбулаторный гемодиализ, предоставляется в системе ОСМС. При этом лечение заболеваний, включенных в утвержденный перечень социально значимых, продолжает финансироваться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Изменения коснулись и расчета взносов на медицинское страхование. С 2026 года верхний предел дохода, с которого исчисляются платежи, составляет 40 минимальных заработных плат для отчислений работодателей и 20 минимальных заработных плат для взносов работников. Сами ставки для этих категорий не изменились.

Следующий этап реформы предусмотрен с 2027 года. Законодательство устанавливает поэтапное повышение ставок взносов государства за льготные категории населения. При этом повышение ставок платежей работников и работодателей в рамках указанных изменений не предусмотрено.

Потеря работы: кто имеет право на пособие

Потеря постоянного заработка – еще одна ситуация, при которой казахстанцы могут рассчитывать на социальную защиту. Однако денежная поддержка предусмотрена не для всех безработных автоматически.

В Казахстане действует социальная выплата на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования. Право на нее возникает у граждан, которые участвовали в системе обязательного социального страхования и зарегистрированы в качестве безработных.

Размер выплаты рассчитывается исходя из 45% среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления за последние 24 месяца. При определении фактической суммы учитываются требования законодательства, включая стаж участия в системе.

Продолжительность выплат составляет от одного до шести месяцев.

Отметим, в Казахстане предусмотрены услуги по подбору вакансий, профессиональному обучению и содействию трудоустройству.

Денежная выплата в таком случае служит временной поддержкой, а не постоянной заменой заработной платы.

Пенсионное обеспечение: что изменилось в 2026 году

С 1 января 2026 года в Казахстане увеличились размеры пенсионных выплат и установленные государством расчетные показатели.

Минимальная государственная базовая пенсионная выплата составляет 35 596 теңге, а установленный минимальный размер пенсии по возрасту – 69 049 теңге.

Казахстанская пенсионная система объединяет несколько компонентов, которые зависят от стажа и сформированных пенсионных прав.

Базовая пенсионная выплата назначается с учетом стажа участия в пенсионной системе. Если он составляет десять лет и менее либо отсутствует, размер выплаты в 2026 году равен 70% прожиточного минимума.

Поддержка людей с инвалидностью: какие выплаты предусмотрены

В Казахстане социальная защита распространяется также на граждан с инвалидностью. Одним из основных инструментов поддержки являются государственные социальные пособия.

В 2026 году размеры пособий для граждан с инвалидностью вследствие общего заболевания составляют:

I группа – 111 873 теңге;

II группа – 89 498 теңге;

III группа – 61 022 теңге.

Размеры выплат для других категорий, в том числе лиц с инвалидностью с детства, могут отличаться.

Кроме того, гражданам, за которых уплачивались социальные отчисления, при соблюдении установленных условий может назначаться социальная выплата из ГФСС по случаю утраты трудоспособности. Ее размер определяется индивидуально.

Для лиц, осуществляющих уход за человеком с инвалидностью I группы, а также для родителей и других законных представителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрены отдельные государственные пособия.

Таким образом, в зависимости от обстоятельств человек может иметь право на несколько предусмотренных законом механизмов поддержки. Однако условия их назначения и совместного получения определяются отдельно.

Казахстанская система предусматривает поддержку в основных жизненных ситуациях, но конкретные права, сроки и размеры выплат определяются отдельными законодательными нормами. Именно эти условия необходимо учитывать при оценке того, на какую помощь человек может рассчитывать.