В Казахстане в 2027 году могут вырасти максимальные выплаты по беременности и родам. С 1 января минимальную зарплату планируют повысить с 85 до 110 тысяч теңге. Если это произойдет, максимальная выплата при обычных родах, по нашим расчетам, составит 3 234 000 теңге, а при осложненных или многоплодных родах 3 595 900 теңге.

Из выплаты удерживают 10% обязательных пенсионных взносов, они идут в Единый накопительный пенсионный фонд. Поэтому на руки женщина получит до 2 910 600 теңге при обычных родах и до 3 236 310 теңге при осложненных или многоплодных.

Сейчас при расчете учитывают доход не больше семи минимальных зарплат, это 595 тысяч теңге в месяц, поэтому максимальная выплата при обычных родах составляет 2 499 000 теңге. С повышением минимальной зарплаты этот предел поднимется до 770 тысяч теңге.

Выплату получают работающие женщины, за которых работодатель перечислял социальные отчисления, а еще индивидуальные предприниматели и люди частной практики, которые платили их за себя. Такая же выплата положена при усыновлении или удочерении новорожденного ребенка. Деньги выплачивает Государственный фонд социального страхования, сразу одной суммой.

Как считают выплату

Сумма зависит от двух вещей. Первая, официальный доход за последние 12 месяцев до декрета, с которого шли социальные отчисления. Вторая, длительность отпуска. Средний месячный доход умножают на коэффициент 4,2 при обычных родах, когда отпуск длится 126 дней, или на 4,67 при сложных родах и рождении двойни, когда отпуск 140 дней.

Для жительниц зон ядерных испытаний коэффициенты выше. Если осложнения появились уже после родов и женщине выдали дополнительный больничный на 14 дней, фонд сам пересчитает выплату.

Если зарплата женщины выше предела, разницу может доплатить работодатель. Трудовой кодекс позволяет закрепить такую доплату до полной средней зарплаты в трудовом или коллективном договоре.

Как оформить

Основанием служит больничный лист, его оформляют с 30-й недели беременности. Обратиться за выплатой можно в течение 12 месяцев после его выдачи.

Справки собирать не нужно, данные о стаже и отчислениях фонд берет из госбаз. После оформления электронного больничного система сама проверяет право на выплату и присылает СМС с предложением ее оформить. Подать заявление можно и на eGov.kz, в приложении банка или в ЦОНе.

Почему выплату перевели в фонд

Раньше декретные полностью оплачивал работодатель, и некоторые компании из-за этого не хотели брать на работу молодых женщин или заранее с ними прощались. Когда выплату передали в фонд социального страхования, нагрузку с бизнеса сняли, а женщины стали получать поддержку, которая зависит только от их официальной работы.

За десять месяцев этого года выплату по беременности и родам получили 130,1 тысячи женщин на общую сумму 144,6 млрд теңге.