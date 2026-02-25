Дела о насилии над несовершеннолетними на особом контроле МВД
В кулуарах Мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал резонансные случаи сексуального насилия над несовершеннолетними, в том числе публикации в СМИ и обращения родителей из Западно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.
По его словам, такие уголовные дела находятся на особом контроле ведомства.Санжар Адилов отметил, что в целом уровень преступности и количество зарегистрированных правонарушений снижается, однако дела, связанные с половыми преступлениями против несовершеннолетних, находятся в приоритете правоохранительных органов.
«Все уголовные дела по таким фактам находятся на контроле. Каждый случай анализируется, виновные привлекаются к ответственности на основе собранных доказательств», — заявил он.
По его словам, МВД ежедневно мониторит публикации в СМИ и усиливает ведомственный контроль. Кроме того, в уполномоченные государственные органы вносятся представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Также Санжар Адилов добавил, что в структуре ведомства начал работу новый комитет, а профилактика правонарушений выведена на первый план, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
