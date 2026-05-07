Делегаты учредительного съезда избрали руководящие и контрольные органы партии «Әділет»

Сообщается, что в него вошли 30 человек. Среди них — бывший руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, глава компании «Казахтелеком» Багдат Мусин, уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева, предприниматель Андрей Лаврентьев, руководитель фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова и другие, передает BAQ.KZ.

Также участники съезда поддержали предложение о выдвижении Айбека Дадебая на пост председателя партии.

В свою очередь Дадебай поблагодарил делегатов за оказанное доверие и отметил, что воспринимает это решение как большую ответственность.

Ранее участники съезда единогласно поддержали создание партии «Әділет» и утвердили её программу под названием «За справедливый Казахстан».

Напомним, ранее указом главы государства Айбек Дадебай был освобождён от должности руководителя Администрации Президента. Его место занял первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр.

5 мая пресс-секретарь президента Айбек Смадияров сообщил, что Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Дадебая за проделанную работу и высоко оценил его деятельность на посту главы Администрации Президента.

Инициатива по созданию партии «Әділет» была озвучена инициативной группой 15 апреля. Позже организационный комитет подал документы в Министерство юстиции для регистрации политического объединения. Представители партии заявили, что она станет институциональной опорой стратегического курса президента.

