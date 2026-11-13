Президент: Деления на «своих», «не очень своих» и, тем более, «чужих», естественно не будет

В Казахстане будут тщательно проверять все сообщения о коррупции среди руководителей, независимо от их должности и положения. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что перед законом не должно быть привилегированных лиц, и привёл статистику коррупционных правонарушений за последние годы, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Глава государства заявил на оперативном совещании Совета Безопасности, где обсуждалась ситуация после сообщений о задержании руководителей фонда «Самрук-Қазына» и компании «Қазақстан темір жолы».

Более 248 млрд тенге за три года

Президент привёл данные, которые показывают масштаб проблемы. С 2023 по 2025 год в Казахстане выявили 3 168 коррупционных правонарушений. Из них 2 165 совершены государственными служащими, остальные – другими лицами, в том числе работниками квазигосударственного сектора.

Общая сумма, указанная в статистике, превысила 248 млрд тенге.

За первые десять месяцев 2026 года зарегистрировано ещё 751 коррупционное правонарушение. В 546 случаях речь идёт о государственных служащих, в 205 – об иных лицах, включая работников квазигосударственного сектора.

По словам Токаева, эти цифры свидетельствуют о том, что ситуация остаётся непростой. Однако скрывать проблему власти не намерены.

«Как видно из данной статистики, коррупционная ситуация остается сложной, но мы не собираемся скрывать что-либо от общественности, подобно страусу зарывать голову в песок. Мы говорим открыто и о положении дел в данной сфере, и о принятых или принимаемых мерах для обуздания коррупции. Поэтому все сигналы о коррупционных правонарушениях руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться Службой противодействия коррупции КНБ с участием Генпрокуратуры. Деления на «своих», «не очень своих» и, тем более, «чужих», естественно не будет. Наша Конституция зафиксировала принцип равенства всех граждан перед Законом. Мы должны выполнять это требование», – подчеркнул Президент.

«Речь идёт о репутации государства»

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на ответственности руководителей государственных и национальных компаний.

Он напомнил, что фонд «Самрук-Қазына» управляет стратегическими активами Казахстана, реализует крупные инвестиционные проекты и сотрудничает с международными финансовыми институтами и иностранными компаниями.

Поэтому возможные коррупционные нарушения в таких структурах затрагивают не только внутренние вопросы управления, но и доверие зарубежных партнёров к Казахстану.

«Когда речь идет о репутации государства, доверии общества к национальным институтам, международном авторитете Казахстана, мы все, кому народ доверил властные полномочия, должны проявлять принципиальность в отстаивании национальных интересов. Это гражданский и политический долг. Фонд «Самрук-Қазына» управляет стратегическими активами страны, реализует масштабные инвестиционные проекты, взаимодействует с крупнейшими иностранными компаниями и международными финансовыми институтами. За каждым таким соглашением, партнерством стоят многочисленные и многолетние переговоры, обязательства Казахстана и доверие международного сообщества к нашей стране», – заявил Глава государства.

Президент также подчеркнул, что соблюдение Конституции – обязательное требование для всех, кто наделён государственными полномочиями.