Дели на два: Одни хотят сноса аварийного дома в Астане, другие готовы защищать его до конца

В сегодняшнем выпуске программы «Это вам не Лондон» выясняем как жильцы очередного аварийного дома в Астане воспринимают новость о будущем сносе. Действительно ли внутри здания все плохо? Почему мнение людей и владельцев магазинов на первом этаже разделились? Поговорили с людьми и узнали почему для одних грядущий снос - это самое ожидаемое событие последних 20 лет, а для других - крах надежд на стабильное будущее.