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  • Дели на два: Одни хотят сноса аварийного дома в Астане, другие готовы защищать его до конца

Дели на два: Одни хотят сноса аварийного дома в Астане, другие готовы защищать его до конца

Противоборствующие мнения можно выслушать в новом выпуске нашей программы.

14 Августа 2026, 14:40
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BAQ.kz 14 Августа 2026, 14:40
14 Августа 2026, 14:40
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Фото: BAQ.kz

В сегодняшнем выпуске программы «Это вам не Лондон» выясняем как жильцы очередного аварийного дома в Астане воспринимают новость о будущем сносе. Действительно ли внутри здания все плохо? Почему мнение людей и владельцев магазинов на первом этаже разделились? Поговорили с людьми и узнали почему для одних грядущий снос - это самое ожидаемое событие последних 20 лет, а для других - крах надежд на стабильное будущее.

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